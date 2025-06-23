Андрей, уборщик, беженец из Украины

Андрей. Фото: Konstantin Sednev

Подрабатывать? Еще нет, не пробовал. Работаю только на ставке, нет времени, чтобы подрабатывать. В принципе, главная проблема именно в этом.

Кем бы я хотел подрабатывать, если бы была возможность? Даже не знаю. У меня просто нет подходящей специальности, разве что дворником.

Развозить еду курьером? Наверное, можно было бы… Я просто города не знаю.

Мильве, мойщица посуды

Мильве. Фото: Konstantin Sednev

Живу хорошо. Денег мне хватает, о подработке никогда не думала. Так что работа у меня всего одна.

Артур, студент

Артур. Фото: Konstantin Sednev

На жизнь мне денег хватает, но подрабатывать пробовал. Кем? Подсобным рабочим.

Подрабатываю время от времени, заработать удается не особо много.

Сколько бы мне хотелось иметь дополнительно в месяц, чтобы свободно себя чувствовать? Ну… тысячу, например. Чистыми.

Себастьян, ученик

Себастьян. Фото: Konstantin Sednev

Езжу развожу заказы в Bolt Food. Иногда и каждый день. Вопрос в том, есть ли на это время.

Сколько зарабатываю? Многое зависит от времени и от погоды. Среднюю сумму за месяц так сразу не скажу, но за час выходит примерно восемь-десять евро.

Сергей, строитель в поисках работы

Сергей. Фото: Konstantin Sednev

Сейчас стою на бирже, в поисках работы. Фирма обанкротилась, найти работу очень тяжело, много фирм закрывается. А подрабатывать мне официально как бы нельзя, это пресекается.