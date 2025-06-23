Можно ли нынче прожить на одну зарплату? Нужна ли жителям Эстонии подработка, и на что они готовы потратить дополнительные доходы?
Согласно недавнему социологическому опросу, проведенному компанией Norstat по заказу Информационного центра Swedbank по финансовым вопросам, 36 процентов жителей Эстонии уже имеют подработку, еще 30 процентов проявляют к этому интерес.
В общей сложности 69 процентов населения страны в течение пяти последних лет либо получали дополнительный доход, либо задумывались об этом.
О дополнительном заработке, и это вполне предсказуемо, чаще других думают люди, работающие на должностях среднего звена, офисные сотрудники или те, кто занят физическим трудом.
А вот постоянно подрабатывает совершенно иная категория работников – на высоких должностях и, соответственно, с высокими зарплатами, свидетельствуют результаты исследования Norstat.
По словам респондентов, главные препятствия для получения дополнительного дохода – это нехватка времени, неуверенность в своих навыках, высокие налоги и избыточная бюрократия.
Удается ли жителям Эстонии нынче прожить на одну зарплату? Готовы ли они подрабатывать, и если да, то в каких сферах? На что им приходится тратить дополнительные доходы?
Дарья, мультимедиа-специалист
Пробовала подрабатывать – официанткой, фриланс какой-нибудь. По специальности я младший мультимедиа-специалист.
Легко ли найти подработку? Ну… зависит от спроса. Если пойти убраться или что-нибудь сделать несложное, то довольно легко. А если по специальности, то все зависит от того, чего желает клиент.
Хватает ли мне денег по жизни? Я бы так не сказала. Дополнительно я бы хотела зарабатывать в месяц хотя бы 250 евро - просто чтобы с арендой помогать маме.
Андрей, уборщик, беженец из Украины
Подрабатывать? Еще нет, не пробовал. Работаю только на ставке, нет времени, чтобы подрабатывать. В принципе, главная проблема именно в этом.
Кем бы я хотел подрабатывать, если бы была возможность? Даже не знаю. У меня просто нет подходящей специальности, разве что дворником.
Развозить еду курьером? Наверное, можно было бы… Я просто города не знаю.
Мильве, мойщица посуды
Живу хорошо. Денег мне хватает, о подработке никогда не думала. Так что работа у меня всего одна.
Артур, студент
На жизнь мне денег хватает, но подрабатывать пробовал. Кем? Подсобным рабочим.
Подрабатываю время от времени, заработать удается не особо много.
Сколько бы мне хотелось иметь дополнительно в месяц, чтобы свободно себя чувствовать? Ну… тысячу, например. Чистыми.
Себастьян, ученик
Езжу развожу заказы в Bolt Food. Иногда и каждый день. Вопрос в том, есть ли на это время.
Сколько зарабатываю? Многое зависит от времени и от погоды. Среднюю сумму за месяц так сразу не скажу, но за час выходит примерно восемь-десять евро.
Сергей, строитель в поисках работы
Сейчас стою на бирже, в поисках работы. Фирма обанкротилась, найти работу очень тяжело, много фирм закрывается. А подрабатывать мне официально как бы нельзя, это пресекается.
Не думал ли я заняться таксоизвозом или еду доставлять? Нет, не мое это.
Я 20 лет отдал бетону, работал бетонных заводах. Ну и здоровье уже… Чай, не мальчик маленький.
Так что пока ищу что-то подходящее по специальности, а там видно будет.
Хелен, сидит дома с внуком
Хватает ли мне денег на жизнь? Вообще-то нет. Что делать? Налоги надо снижать.
Пробовала подрабатывать, а что толку - всё равно не хватает на жизнь, особенно когда съемная квартира и дети маленькие.
Подрабатывала по уборке. Найти нормальную подработку не очень-то и легко, потому что не хотят брать неофициально.
А если официально, то это надо налоги все платить, и тогда получается невыгодно.
Подработка в среднем давала 1000-1200 евро в месяц, но все уходило на какие-то повседневные расходы.
На аренду квартиры очень много уходит. В наше время очень тяжело с этим. Плюс тренировки всякие для детей, у меня внук подрастает. И за все плати.
Юля, фитнес-тренер
У меня только основной доход, я не подрабатываю.
Хотелось бы, конечно, иметь какой-то приработок. Всегда, знаете, можно больше…
Почему же в таком случае я не подрабатываю? Наверное, не подвернулась ещё возможность такая, которая мне бы понравилась, была бы по душе.
В какой сфере хотелось бы подрабатывать? Скорее всего, это какое-нибудь творчество. По основной специальности я фитнес-тренер и хореограф.
Хочется свой творческий потенциал раскрыть еще больше: придумывать танцы или какие-то проекты создавать.
Сколько бы я хотела зарабатывать дополнительно? Плюс 1000-1500 евро к основному доходу было бы неплохо. Может быть, и больше.