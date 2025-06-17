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Уплата первой части автоналога принесет государству более 54 миллионов евро

Перевод: Валерия Ермакова
Первая часть автоналога должна быть уплачена к 16 июня.

1 января этого года вступил в силу новый транспортный налог, и вчера наступил срок его первого платежа - десятки тысяч эстонцев были обязаны внести половину установленной суммы.

К утру понедельника на авансовый счет Налогово-таможенного департамента (MTA) была перечислена первая часть транспортного налога: почти 356 тысяч физических и около 41 тысячи юридических лиц внесли в общей сложности порядка 42,7 миллиона евро. По словам руководителя отдела подоходного налога MTA Мадиса Лааса, к установленному сроку - 16 июня - сумма первой части налога должна составить 54,8 миллиона евро.

Согласно коалиционному соглашению, подписанному в конце марта между Партией реформ и партией «Ээсти 200», правительство планирует уже в этом году снизить налоговую нагрузку на сто евро за каждого несовершеннолетнего ребенка. Лаас отметил, что в MTA по этому поводу поступает множество запросов, однако в действующем законе такие льготы для семей с детьми не предусмотрены - им также необходимо уплатить половину налога.

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