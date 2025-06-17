Уплата первой части автоналога принесет государству более 54 миллионов евро

1 января этого года вступил в силу новый транспортный налог, и вчера наступил срок его первого платежа - десятки тысяч эстонцев были обязаны внести половину установленной суммы.
К утру понедельника на авансовый счет Налогово-таможенного департамента (MTA) была перечислена первая часть транспортного налога: почти 356 тысяч физических и около 41 тысячи юридических лиц внесли в общей сложности порядка 42,7 миллиона евро. По словам руководителя отдела подоходного налога MTA Мадиса Лааса, к установленному сроку - 16 июня - сумма первой части налога должна составить 54,8 миллиона евро.