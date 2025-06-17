Уплата первой части автоналога принесет государству более 54 миллионов евро

К утру понедельника на авансовый счет Налогово-таможенного департамента (MTA) была перечислена первая часть транспортного налога: почти 356 тысяч физических и около 41 тысячи юридических лиц внесли в общей сложности порядка 42,7 миллиона евро. По словам руководителя отдела подоходного налога MTA Мадиса Лааса, к установленному сроку - 16 июня - сумма первой части налога должна составить 54,8 миллиона евро.

Согласно коалиционному соглашению, подписанному в конце марта между Партией реформ и партией «Ээсти 200», правительство планирует уже в этом году снизить налоговую нагрузку на сто евро за каждого несовершеннолетнего ребенка. Лаас отметил, что в MTA по этому поводу поступает множество запросов, однако в действующем законе такие льготы для семей с детьми не предусмотрены - им также необходимо уплатить половину налога.