Ущерб, нанесенный мошенниками в Эстонии за май, превысил 1,7 миллиона евро

По информации Департамента полиции и погранохраны, в мае жители Эстонии потеряли свыше 1,7 миллиона евро из-за мошенничества, при этом почти миллион приходится на банковские преступления. За первые пять месяцев этого года общий ущерб от действий мошенников превысил 5 миллионов евро.
В сравнении с предыдущими двумя годами ущерб от мошенничества практически удвоился: за аналогичный период прошлого года он превысил 2,8 миллиона евро, а за позапрошлый - более 2,6 миллиона евро. При этом число зарегистрированных случаев мошенничества увеличилось примерно на 25%, а убытки возросли во всех его видах.
По словам руководителя Союза банков Катрин Талихярм, статистика Полиции и погранохраны свидетельствует о том, что в этом году мошенники в среднем получают от жертв более крупные суммы за один случай, чем в прошлые годы. «Если ранее основную часть убытков составляли инвестиционные аферы, то теперь на первом месте платежные мошенничества», - подчеркнула Талихярм.
Распространяются многоступенчатые схемы мошенничества
Одной из самых распространенных схем остается многоэтапное мошенничество. Сначала жертве звонит якобы сотрудник мобильной компании и сообщает о необходимости обновить договор на услуги, после чего человек подтверждает документ, вводя свои PIN-коды. Также поступают звонки от имени Кассы здоровья или Департамента социального страхования с сообщением о возможности переноса неиспользованной компенсации с прошлого года на текущий - при этом просят подтвердить личные данные через ввод PIN-кодов.
Получив доступ к личным данным или PIN-кодам после первого контакта, мошенники выходят на связь уже от имени банка. Они заявляют, что на счете жертвы зафиксированы подозрительные транзакции или кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Под предлогом обеспечения безопасности человека убеждают перевести средства на так называемый «безопасный счет». В некоторых случаях просят передать банковские карты или наличные курьеру, который якобы доставит их в надежное место.
По словам Вейко Кийга, руководителя рабочей группы по борьбе с мошенничеством Союза банков , ущерб от действий мошенников мог бы быть еще выше, если бы не эффективные меры, предпринимаемые самими банками: «Финансовые учреждения активно инвестируют в технологии и решения, позволяющие предотвратить множество мошеннических схем. При этом важную роль играют и сотрудники банковских отделений, которые стараются своевременно разъяснять ситуацию пострадавшим и защищать их средства».
Продолжается мошенничество через «инвестиционные платформы»
Кроме того, по-прежнему происходят случаи, когда люди, увидев в интернете заманчивую рекламу инвестиционной возможности, оставляют свои контактные данные на мошенническом сайте.
Через некоторое время с ними связываются и под предлогом высокого и якобы гарантированного дохода убеждают перевести деньги на "инвестиционную платформу". Делая акцент на высокой доходности фиктивных инвестиций, мошенники часто подталкивают людей к оформлению кредита, чтобы вложить еще больше. Жертвы не могут вывести свои деньги, и при попытке это сделать с них требуют дополнительные платежи и придумывают различные причины для выманивания еще больших сумм.
Кроме вышеуказанного, все еще распространены схемы, в которых продавец услуги или товара получает деньги, но не предоставляет обещанное. Также часто происходят случаи, когда человеку звонят и сообщают, что его родственник стал виновником ДТП и для того, чтобы избежать уголовного разбирательства, компенсировать ущерб или оплатить лечение, необходимо передать деньги.
Руководитель отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры Элари Хаугас подчеркнул, что от мошенничества никто не застрахован - жертвой может стать любой человек, независимо от возраста, уровня образования или родного языка. «Самое главное - разговаривать с близкими, информировать их о текущих схемах и предупредить о возможных опасностях. Это затруднит мошенникам поиск новых жертв и достижение своих целей», - добавил Хаугас.