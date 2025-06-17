Ущерб от мошенников в Эстонии за май превысил 1,7 миллиона евро

По словам Вейко Кийга, руководителя рабочей группы по борьбе с мошенничеством Союза банков , ущерб от действий мошенников мог бы быть еще выше, если бы не эффективные меры, предпринимаемые самими банками: «Финансовые учреждения активно инвестируют в технологии и решения, позволяющие предотвратить множество мошеннических схем. При этом важную роль играют и сотрудники банковских отделений, которые стараются своевременно разъяснять ситуацию пострадавшим и защищать их средства».

Продолжается мошенничество через "инвестиционные платформы"

Кроме того, по-прежнему происходят случаи, когда люди, увидев в интернете заманчивую рекламу инвестиционной возможности, оставляют свои контактные данные на мошенническом сайте.

Через некоторое время с ними связываются и под предлогом высокого и якобы гарантированного дохода убеждают перевести деньги на "инвестиционную платформу". Делая акцент на высокой доходности фиктивных инвестиций, мошенники часто подталкивают людей к оформлению кредита, чтобы вложить еще больше. Жертвы не могут вывести свои деньги, и при попытке это сделать с них требуют дополнительные платежи и придумывают различные причины для выманивания еще больших сумм.

Кроме вышеуказанного, все еще распространены схемы, в которых продавец услуги или товара получает деньги, но не предоставляет обещанное. Также часто происходят случаи, когда человеку звонят и сообщают, что его родственник стал виновником ДТП и для того, чтобы избежать уголовного разбирательства, компенсировать ущерб или оплатить лечение, необходимо передать деньги.