IKEA открывает первый в странах Балтии мини-магазин

«IKEA успешно работает в Эстонии с 2019 года, начав с выхода на рынок через интернет-магазин и открытия пункта заказов и выдачи товаров. За почти шесть лет, мы открыли полноценный магазин в Таллинне, а также пункт заказов и выдачи товаров в Тарту, который прошлым летом в связи с растущим спросом увеличился вдвое. Благодаря высокому потенциалу рынка именно Эстония была выбрана местом для открытия первого мини-магазина IKEA в странах Балтии. Высокий интерес к обустройству дома и развитая сфера онлайн продаж сделали Эстонию отличной площадкой для внедрения новых концепций», - рассказывает Марко Пыдер, управляющий рынком IKEA Эстония.

По словам Пыдера, строительные процессы и обустройство подходят к концу, и в мини-магазин было нанято 30 новых сотрудников.

Мини-магазин создан для того, чтобы сделать магазины IKEA более доступными для жителей региона Пярну. В магазине будет представлена экспозиция с вдохновляющими идеями, отражающими потребности в обустройстве дома и основанными на знаниях о том, как живут люди в Эстонии.

В тоговом зале можно будет сразу приобрести около 500 товаров: текстиль, посуда, решения для хранения и предметы интерьера. Также в магазине будут доступны услуги планирования индивидуальных решений, удобные зоны для получения заказов, возврата и обмена, а также сезонный ассортимент для сада и балкона.

Помимо прочего здесь будет магазин шведских продуктов и уголок Swedish Bite - с готовыми закусками и напитками навынос.

Все услуги IKEA, будут также предоставляться в Пярну - включая доставку на дом, сборку, замеры, финансирование, установку мебели, интерьерные решения для бизнес-клиентов и другие. С открытием мини-магазина стоимость доставки в регионе Пярну и Сааремаа станет ещё доступнее.