IKEA открывает первый в странах Балтии мини-магазин

Первый мини-магазин IKEA в странах Балтии откроет свои двери 3 июля в Пярну, Эстония. Новый магазин площадью 1500 м² будет расположен по адрес Рижское шоссе, 131, в недавно открывшемся торговом центре Suve Keskus. Здесь будет представлен ассортимент из около 500 товаров, которые можно будет купить на месте, а также зона Swedish Bite, где можно будет перекусить на ходу и приобрести продукты для дома.
«IKEA успешно работает в Эстонии с 2019 года, начав с выхода на рынок через интернет-магазин и открытия пункта заказов и выдачи товаров. За почти шесть лет, мы открыли полноценный магазин в Таллинне, а также пункт заказов и выдачи товаров в Тарту, который прошлым летом в связи с растущим спросом увеличился вдвое. Благодаря высокому потенциалу рынка именно Эстония была выбрана местом для открытия первого мини-магазина IKEA в странах Балтии. Высокий интерес к обустройству дома и развитая сфера онлайн продаж сделали Эстонию отличной площадкой для внедрения новых концепций», - рассказывает Марко Пыдер, управляющий рынком IKEA Эстония.
По словам Пыдера, строительные процессы и обустройство подходят к концу, и в мини-магазин было нанято 30 новых сотрудников.
Мини-магазин создан для того, чтобы сделать магазины IKEA более доступными для жителей региона Пярну. В магазине будет представлена экспозиция с вдохновляющими идеями, отражающими потребности в обустройстве дома и основанными на знаниях о том, как живут люди в Эстонии.
В тоговом зале можно будет сразу приобрести около 500 товаров: текстиль, посуда, решения для хранения и предметы интерьера. Также в магазине будут доступны услуги планирования индивидуальных решений, удобные зоны для получения заказов, возврата и обмена, а также сезонный ассортимент для сада и балкона.
Помимо прочего здесь будет магазин шведских продуктов и уголок Swedish Bite - с готовыми закусками и напитками навынос.
Все услуги IKEA, будут также предоставляться в Пярну - включая доставку на дом, сборку, замеры, финансирование, установку мебели, интерьерные решения для бизнес-клиентов и другие. С открытием мини-магазина стоимость доставки в регионе Пярну и Сааремаа станет ещё доступнее.
IKEA Пярну станет третьей торговой точкой в Эстонии и девятой - в странах Балтии. В последние годы IKEA активно расширяется в Балтийском регионе: только за последние два года количество торговых точек почти удвоилось - в 2022 году открылся магазин IKEA в Таллинне, в 2023 году - в Шяуляе, а в 2024-м - в Лиепае и расширился пункт в Тарту.