Нарвский музей открывает сезон масштабных летних мероприятий

Сезон открывается 28-29 июня грандиозной программой фестивалей ESTO 2025 и Дней города Нарва, которые объединят в Нарвском замке эстонцев со всего мира, расскажут о богатом прошлом пограничного города и предложат жителям и гостям города мастер-классы, концерты и семейные развлечения.

5-6 июля во время Дней Ливонии музей перенесет посетителей в далёкое прошлое. В субботу Нарвский замок превратится в подлинную средневековую крепость с рыцарскими турнирами, ремесленным рынком и аутентичными мастерскими. В воскресенье состоятся тематические экскурсии, раскрывающие жизнь замка и города с самых разных сторон. Вход на субботнее мероприятие под открытым небом - свободный.

11-13 июля Нарву охватит рев моторов и ритмы рок-музыки - Narva BIKEfest соберет сотни мотоциклов, зрелищное шоу и легендарных исполнителей. Кульминацией фестиваля станет выступление культовой шотландской рок-группы Nazareth. Уникальная атмосфера создается на стыке истории и современной энергии.

19-20 июля Дни шведского короля напомнят о временах шведского владычества. В эти же выходные откроется выставка «Символы на грани», посвященная геральдике Нарвы и Вирумаа, а также искусству флагов и гербов. Экспозиция расскажет, как символика отражает роль региона в истории Эстонии и подчеркивает особое положение Нарвы на стыке европейского и российского влияния.

20 августа, в День восстановления независимости Эстонии, музей приглашает на семейный день, наполненный радостными моментами для всех поколений.