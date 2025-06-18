Нарвский музей открывает сезон масштабных летних мероприятий

Этим летом Нарвский музей приглашает всех любителей истории и семьи с детьми открыть для себя уникальное культурное наследие на восточной границе Эстонии. С июня по сентябрь мощные стены замка Германа и оживленный атмосферой истории Западный двор станут ареной международных фестивалей, средневековых приключений, музыкальных впечатлений и увлекательных экскурсий, которые переносят древние сюжеты в контекст сегодняшнего дня.
Сезон открывается 28-29 июня грандиозной программой фестивалей ESTO 2025 и Дней города Нарва, которые объединят в Нарвском замке эстонцев со всего мира, расскажут о богатом прошлом пограничного города и предложат жителям и гостям города мастер-классы, концерты и семейные развлечения.
5-6 июля во время Дней Ливонии музей перенесет посетителей в далёкое прошлое. В субботу Нарвский замок превратится в подлинную средневековую крепость с рыцарскими турнирами, ремесленным рынком и аутентичными мастерскими. В воскресенье состоятся тематические экскурсии, раскрывающие жизнь замка и города с самых разных сторон. Вход на субботнее мероприятие под открытым небом - свободный.
11-13 июля Нарву охватит рев моторов и ритмы рок-музыки - Narva BIKEfest соберет сотни мотоциклов, зрелищное шоу и легендарных исполнителей. Кульминацией фестиваля станет выступление культовой шотландской рок-группы Nazareth. Уникальная атмосфера создается на стыке истории и современной энергии.
19-20 июля Дни шведского короля напомнят о временах шведского владычества. В эти же выходные откроется выставка «Символы на грани», посвященная геральдике Нарвы и Вирумаа, а также искусству флагов и гербов. Экспозиция расскажет, как символика отражает роль региона в истории Эстонии и подчеркивает особое положение Нарвы на стыке европейского и российского влияния.
20 августа, в День восстановления независимости Эстонии, музей приглашает на семейный день, наполненный радостными моментами для всех поколений.
30 августа вечерние огни осветят древние стены Старого замка, а финальным аккордом музейного лета 5-6 сентября станет музыкальный фестиваль Station Narva. В этом году на сцене выступят Tommy Cash, nublu, Tõnu Naissoo Freeform Quintet, Vaiko Eplik & Eliit, INGA и датская инди-легенда Efterklang.
Летнюю программу дополняют экскурсии, раскрывающие богатую историю Нарвы и ее окрестностей: пляжная культура и курортные истории Нарва-Йыэсуу, «золотая» Нарва XVII века времен Шведской империи, экстремальная экскурсия (16+) в бывшее здание фабрики Joala, гигантская промышленная империя Кренгольма и подземные ходы бастионов Кристервала. Все туры разработаны музейными экспертами и подходят как для новичков, так и для постоянных поклонников города.
Весь летний сезон Северный двор будет открыт для свободного посещения. В окружении исторической атмосферы гостей встречает летнее кафе Maitsepaik, где можно освежиться напитками, попробовать сезонные вкусы и насладиться отдыхом до или после посещения музея.
Нарвский музей - это не просто жемчужина приграничного города. Это место, где оживает история Эстонии. Переступите порог замка, пройдите сквозь века и поделитесь этими впечатлениями с близкими!
Программа пополняется и с ней можно ознакомиться здесь.