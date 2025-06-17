Катрина Лехис обеспечила себе не только медаль чемпионата Европы, но и уверенность в будущем

Несмотря на то, что в коллекции 30-летней спортсменки уже есть индивидуальное золото чемпионата Европы (2018) и олимпийская бронза (2021), этот успех был для нее особенно важен. Последние сезоны для Лехис были непростыми. Проблемы, с которыми она столкнулась, привели к тому, что по оценкам Эстонского олимпийского комитета она оказалась в списке так называемых спортсменов С‑категории.

Согласно правилам Team Estonia, Лехис теперь ждет важное повышение - переход в категорию B. Это означает для спортсменки зарплатный фонд в размере 1600 евро и подготовительную поддержку в 1650 евро в месяц, а для тренера - 1400 евро. Ранее Лехис получала 1500 евро подготовительной поддержки, а ее тренер - 1000 евро.

Но картина могла бы быть еще лучше. Если бы Лехис стала чемпионкой Европы, соответствующие суммы для категории A выросли бы до 2500 евро зарплатного фонда, 2200 евро поддержки на подготовку и 1800 евро для тренера. Впрочем, у Лехис еще есть шанс добиться этого результата в командных соревнованиях, которые состоятся в четверг.