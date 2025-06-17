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Рийгикогу принял Закон о конкуренции (1)

Зал Рийгикогу.

Рийгикогу принял во вторник вызвавший много споров Закон о конкуренции, 66 депутатов проголосовали за, а 15 против.

Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о конкуренции и внесении изменений в другие смежные законы перенимает директиву, регулирующую процедуру нарушений права конкуренции ЕС, используя структуры действующего закона.

Законопроект установит процедуру административного надзора за конкуренцией, и наказания будут налагаться в ходе производства по делам о проступках, аналогично другим областям, где административные штрафы должны налагаться в соответствии с законодательством ЕС.

Департамент конкуренции будет проводить процедуру надзора за конкуренцией, которая будет делать это в форме административной процедуры. Уездный суд будет налагать штраф за совершение нарушений в области конкуренции, которые представляют собой проступок в производстве по делам о проступках.

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