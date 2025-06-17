Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о конкуренции и внесении изменений в другие смежные законы перенимает директиву, регулирующую процедуру нарушений права конкуренции ЕС, используя структуры действующего закона.

Законопроект установит процедуру административного надзора за конкуренцией, и наказания будут налагаться в ходе производства по делам о проступках, аналогично другим областям, где административные штрафы должны налагаться в соответствии с законодательством ЕС.