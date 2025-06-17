Учены открыли необычный способ определить степень выносливости человека

Наука нашла необычный способ определить, к каким видам спорта человек может быть расположен. Оказывается, потенциальная выносливость хорошо прослеживается по соотношению длин указательного и безымянного пальцев: чем длиннее безымянный палец по отношению к указательному, тем выше склонность проявлять себя в марафонах, длительных велозаездах или лыжных гонках.
«Измерение и сравнение длины пальцев может показаться новинкой, но исследования показывают, что это проверенный и биологически обоснованный метод определения мышечной силы, а теперь и выносливости», — отмечает ученая Университета Южной Австралии Бетани Гауэр.
В исследовании принимали участие пять тысяч человек из разных стран. Как оказалось, обладатели так называемого низкого индекса 2D:4D (где безымянный палец длиннее указательного) легче переносят многочасовые тренировки и перегрузки. Возможно, причина кроется в особенностях гормонального фона еще до рождения: считается, что воздействие тестостерона в этот период влияет на последующее развитие сердца, сосудов и мышц.