Налоговая нагрузка растет: что ждет рынок недвижимости

С июля в Эстонии вступает в силу повышение ставки налога с оборота с 22% до 24%, что окажет заметное влияние на рынок новостроек. Одновременно с этим уже с начала года действует изменение в законодательстве, касающееся определения «новой» недвижимости. Все это не только влияет на цены новых квартир и домов, но и стимулирует спрос в преддверии вступающих изменений.
«В последние месяцы интерес к покупке новых квартир значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Это связано с предстоящим повышением ставки налога с оборота - с 1 июля она увеличится с 22% до 24%. Дополнительным стимулом для покупателей стало снижение ставки Euribor», - отметил глава портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
Рост ставки налога с оборота приведет к подорожанию новой недвижимости, увеличив ее среднюю стоимость на сумму, сравнимую с годовыми процентными выплатами по кредиту.
«Ожидаемое повышение налога подстегнуло интерес к новостройкам, чему способствуют и акции некоторых застройщиков. Одновременно снижение ставки Euribor смягчает восприятие этого роста цен, делая его более приемлемым для покупателей. Сейчас у тех, кто рассматривает покупку новой квартиры, есть хороший шанс договориться о более выгодной цене», - прокомментировал ситуацию Уйбомяэ.
Текущее повышение налога в большей степени повлияет на конечные цены будущих новостроек. Из-за роста строительных затрат застройщики в дальнейшем будут вынуждены повышать цены на новые квартиры и дома.
Налогом с оборота облагается только продажа новых квартир, домов и коммерческой недвижимости. На объекты вторичного рынка налог с оборота не распространяется.
В этом году также вступили в силу изменения в определении термина «новая» недвижимость. Ранее объект считался новым лишь до первого ввода в эксплуатацию, и при последующей перепродаже налог с оборота уже не применялся.
С 1 января правила изменились: теперь недвижимость сохраняет статус новой в течение года с момента начала ее использования. Если продажа происходит в течение этого периода, к цене обязательно добавляется налог с оборота. Таким образом, Эстония приблизила свое законодательство к директивам ЕС, которые позволяют странам-членам определять возраст новой недвижимости вплоть до двух лет. В Эстонии этот срок установлен на уровне одного года.
К примеру, если налогоплательщик купил новую квартиру в ноябре 2024 года и сразу сдал ее в долгосрочную аренду (что не облагается налогом с оборота), то при продаже этой квартиры после окончания срока аренды в августе 2025 года он обязан будет включить в цену обязательный налог с оборота, поскольку продажа происходит в течение одного года с момента ввода объекта в эксплуатацию.