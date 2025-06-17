Налоговая нагрузка растет: что ждет рынок недвижимости

«В последние месяцы интерес к покупке новых квартир значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Это связано с предстоящим повышением ставки налога с оборота - с 1 июля она увеличится с 22% до 24%. Дополнительным стимулом для покупателей стало снижение ставки Euribor», - отметил глава портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Рост ставки налога с оборота приведет к подорожанию новой недвижимости, увеличив ее среднюю стоимость на сумму, сравнимую с годовыми процентными выплатами по кредиту.

«Ожидаемое повышение налога подстегнуло интерес к новостройкам, чему способствуют и акции некоторых застройщиков. Одновременно снижение ставки Euribor смягчает восприятие этого роста цен, делая его более приемлемым для покупателей. Сейчас у тех, кто рассматривает покупку новой квартиры, есть хороший шанс договориться о более выгодной цене», - прокомментировал ситуацию Уйбомяэ.

Текущее повышение налога в большей степени повлияет на конечные цены будущих новостроек. Из-за роста строительных затрат застройщики в дальнейшем будут вынуждены повышать цены на новые квартиры и дома.

Налогом с оборота облагается только продажа новых квартир, домов и коммерческой недвижимости. На объекты вторичного рынка налог с оборота не распространяется.

В этом году также вступили в силу изменения в определении термина «новая» недвижимость. Ранее объект считался новым лишь до первого ввода в эксплуатацию, и при последующей перепродаже налог с оборота уже не применялся.

С 1 января правила изменились: теперь недвижимость сохраняет статус новой в течение года с момента начала ее использования. Если продажа происходит в течение этого периода, к цене обязательно добавляется налог с оборота. Таким образом, Эстония приблизила свое законодательство к директивам ЕС, которые позволяют странам-членам определять возраст новой недвижимости вплоть до двух лет. В Эстонии этот срок установлен на уровне одного года.