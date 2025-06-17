Операция Армии обороны Израиля против ядерной программы Ирана застала врасплох несколько десятков россиян, которые находились в стране на момент начала операции. Часть из них спаслись бегством через Азербайджан. В том числе съемочная группа фильма «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких во главе с кинорежиссером Федором Бондарчуком.

Единорос Бондарчук

Сын знаменитого советского кинорежиссера Сергея Бондарчука, известный клипмейкер 90-х Федор Бондарчук с 2009 года является членом Высшего совета партии «Единая Россия». Высший совет партии «Единая Россия» - это один из ключевых руководящих органов, который определяет стратегию развития партии, формируя вектор развития и приоритеты, контролирует, чтобы решения съездов партии выполнялись на практике и укрепляет авторитет и влияние «Единой России», повышая престиж партии и расширяя ее поддержку в российском обществе. Председатель Совета - первый путинский глава МВД Борис Грызлов.

В марте 2014 года Бондарчук подписал заявление деятелей культуры в поддержку позиции Путина по Крыму. «В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее», - сказал тогда кинорежиссер. Что касается высказываний Бондарчука о «спецоперации», которую Путин начал 24 февраля 2022 года, то он не комментировал эту тему публично. Федор Бондарчук не числится в санкционных списках ЕС. Он является автора целого ряда фильмов с пропагандистскими нарративами.