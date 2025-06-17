Skip to footer
Вт, 17.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Postimees – прав»: наследник Стругацких о побеге члена «Единой России» из Ирана

Федор Бондарчук (справа) проводит экскурсию Владимиру Путину и Владимиру Мединскому по киностудии "Ленфильм", которую кинорежиссер из Москвы возглавил в 2012 году.

«Трудно быть богом». Именно это произведение знаменитых фантастов экранизирует Федор Бондарчук. Функционер российской «партии власти» был вынужден спасаться из Ирана бегством вместе со съемочной группой. Сын Бориса Стругацкого, сидя в бомбоубежище в Тель-Авиве, рассказал нам об иронии и символизме происходящего и похвалил Postimees.

Операция Армии обороны Израиля против ядерной программы Ирана застала врасплох несколько десятков россиян, которые находились в стране на момент начала операции. Часть из них спаслись бегством через Азербайджан. В том числе съемочная группа фильма «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких во главе с кинорежиссером Федором Бондарчуком.

Единорос Бондарчук

Сын знаменитого советского кинорежиссера Сергея Бондарчука, известный клипмейкер 90-х Федор Бондарчук с 2009 года является членом Высшего совета партии «Единая Россия». Высший совет партии «Единая Россия» - это один из ключевых руководящих органов, который определяет стратегию развития партии, формируя вектор развития и приоритеты, контролирует, чтобы решения съездов партии выполнялись на практике и укрепляет авторитет и влияние «Единой России», повышая престиж партии и расширяя ее поддержку в российском обществе. Председатель Совета - первый путинский глава МВД Борис Грызлов.

В марте 2014 года Бондарчук подписал заявление деятелей культуры в поддержку позиции Путина по Крыму. «В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее», - сказал тогда кинорежиссер. Что касается высказываний Бондарчука о «спецоперации», которую Путин начал 24 февраля 2022 года, то он не комментировал эту тему публично. Федор Бондарчук не числится в санкционных списках ЕС. Он является автора целого ряда фильмов с пропагандистскими нарративами.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх