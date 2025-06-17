Lux Express обвинил Elron в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Автобусная компания Lux Express Estonia направила официальное обращение в Департамент конкуренции с просьбой провести проверку деятельности государственной железнодорожной компании Elron на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок, передает Rus.ERR.
Основные претензии связаны с ценообразованием на железнодорожные билеты, которое, по мнению Lux Express, является несправедливым и непрозрачным.
С 1 марта 2025 года Elron повысил цены на билеты, при этом на некоторых маршрутах, где отсутствует конкуренция со стороны междугородних автобусов (например, Таллинн - Йыгева, Таллинн - Тюри), цены выросли значительно сильнее, чем на других направлениях, уверяет автобусный перевозчик.
Кроме того, Lux Express указывает на неоднородное ценообразование для экспресс-поездов между Таллином и Тарту.
В своем обращении, копия которого была направлена Министерству финансов и Министерству регионального развития и сельского хозяйства, Lux Express подчеркивает, что Elron, получающий государственное финансирование, обладает слишком большой свободой в ценообразовании, что может негативно влиять на конкурентную среду и ущемлять интересы пассажиров.