ГАЛЕРЕЯ Таллинн утвердил план развития квартала Крулли

В Пыхья-Таллинне активно меняется облик городской среды: традиционное промышленное производство постепенно уходит с исторических территорий, уступая место современным формам малого бизнеса, новым жилым проектам и разнообразным коммерческим объектам.

Чтобы обеспечить устойчивое развитие и гармоничную городскую структуру, важно интегрировать в район не только жилье, но и рабочие пространства, инфраструктуру для бизнеса и места для отдыха. Преобразование завода, основанного более 125 лет назад на улице Копли, направлено на формирование полноценного и многофункционального городского квартала.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила значимость преобразования бывшего машиностроительного завода: «Развитие квартала Крулли - это важный шаг для всего города. Благодаря его удачному расположению и удобному транспортному сообщению мы получаем возможность создать в Пыхья-Таллинне новый центр городской жизни, где рядом сосуществуют жилье, рабочие места и услуги. Такое разнообразие делает район более привлекательным и позволяет сохранить историческую самобытность Таллинна».

Планируемая территория площадью 10,25 гектара расположена в районе Каламая, между улицами Копли и Вольта, а также железной дорогой. В рамках детальной планировки нынешние земельные участки, предназначенные для промышленного использования (Копли, 70, 70a и 70b, а также Вольта, 1b, 1c, 1d и 1e), будут перераспределены. В результате будут сформированы десять участков для жилой и коммерческой застройки, два участка для жилой застройки, пять участков для коммерческой застройки, один участок для общественных зданий, один участок общего пользования, три участка для транспортной инфраструктуры и один участок для производственного назначения.

Застройка данной территории отличается разнообразием и включает в себя архитектурно значимые здания разных исторических периодов. В зоне примыкания находятся охраняемые деревянные дома, а также офисные и промышленные постройки.