РАЙНЕР САКС Зеленский сообщил о планах Путина, касающихся украинских детей, вывезенных из страны

Президент Украины заявил в Вене после встречи с президентом Австрии, что Россия предложила обменять депортированных с оккупированных территорий детей на российских военнопленных, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
По словам президента Украины, согласиться с таким предложением невозможно. Похоже, что Россия подготовила информационные атаки на тему обмена военнопленными, и украинское правительство пытается заранее этому противостоять.
Президент Украины принимает участие в саммите G7 в качестве приглашенного гостя, а также запланирована его встреча с президентом США. Как заявил украинский президент, он намерен обсудить с американским лидером возможность приобретения вооружений у США. Предварительное отношение президента США к этому вопросу выражается в его повторенной вчера фразе о том, что нападения России на Украину не произошло бы, если бы Россию не исключили из состава G8.
Он также заявил, что подготовленные новые санкции против России были отложены, так как он надеется на скорое прекращение боевых действий в Украине. Такие заявления, напротив, способствуют движению в обратном направлении. Предугадывать итоги предстоящей встречи не имеет смысла.
Согласно регулярным опросам, проводимым Киевским международным институтом социологии, во второй половине мая уровень доверия к президенту Украины составил 65 процентов среди респондентов по всей стране. 30 процентов участников опроса заявили о недоверии к главе государства. Хотя доверие к президенту в мае немного снизилось, оно остается выше, чем в начале года.
Рост поддержки украинского лидера с марта связывают прежде всего с публичными нападками со стороны президента США и других американских официальных лиц, а также с ослаблением поддержки Украины со стороны администрации США. Как видно, консолидационный эффект такого давления все еще сохраняется.
Россия подсунула украинцам тела своих же погибших
Вчера завершился согласованный в Стамбуле обмен телами погибших между Россией и Украиной. В Украину были возвращены останки более шести тысяч человек. Количество тел, переданных российской стороне, не разглашается. Хотя изначально обмен был заявлен как равноправный - по шесть тысяч каждой стороны - на практике он не обязательно оказался паритетным.
Украинские власти, как известно, ещё до начала обмена телами выражали обеспокоенность действиями российской стороны, подозревая, что Украине могут быть переданы останки российских солдат. Сейчас Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в ходе последних этапов обмена российские чиновники действительно передали Украине останки, в которых перемешаны тела украинских и российских военнослужащих.
Мотивы таких действий пока остаются непонятными. Однако уже очевидно, что украинским ведомствам приходится тратить дополнительные ресурсы на все более интенсивное взаимодействие с российской стороной. Кроме того, в украинском обществе растет фрустрация, которая в некоторых случаях может перерасти в недовольство, направленное против украинских официальных лиц.
Об авиаударах
Прошлой ночью российская армия нанесла массированный удар по Киеву и Одессе, используя дроны и ракеты. По информации украинских источников, с авиабазы «Оленья» в Арктике поднялись два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые, вероятно, участвовали в ударе.
В Киеве одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом - часть здания обрушилась. На данный момент подтверждена гибель одного человека, но под завалами могут быть еще жертвы. В нескольких районах столицы начались пожары, пострадали как минимум 40 человек.
В Одессе в результате удара пострадали пять человек, также возникли пожары.
Очевидно, что авиаудар был приурочен к саммиту G7, который должен начаться в ближайшее время, - Россия таким образом стремится усилить давление и привлечь внимание.
США сосредотачивают военные ресурсы на Ближнем Востоке
Как сообщили вчера СМИ, Иран через традиционных посредников из арабских стран передал США послание о готовности вернуться к переговорам по ядерной программе. Информация об этом начала распространяться еще в воскресенье. Также Тегеран предлагает Израилю прекратить взаимные авиаудары. При этом в публичной риторике Иран активно угрожает эскалацией конфликта и заявляет о подготовке к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Предложение Ирана возобновить переговоры выглядит настолько прозрачным, что его единственной целью, по всей видимости, является оказание давления на Израиль с целью заставить его прекратить удары.
США, в свою очередь, объявили о сосредоточении военных сил в регионе Ближнего Востока. Иран по-прежнему способен наносить ракетные удары по Израилю, что может повлечь за собой жертвы среди гражданского населения. Однако количество используемых ракет постоянно снижается, а израильские удары быстро подрывают способность Ирана атаковать на дальних дистанциях. Вероятно, Тегеран продолжит двойную линию коммуникации: с одной стороны - угрозы расширения конфликта, ядерный шантаж и попытки склонить другие страны на свою сторону; с другой - возможные новые предложения по переговорам, чтобы избежать полного краха.
Обстановка на фронтах
На фронтах активность ударов российской армии второй день подряд несколько снизилась, однако в целом наступательные действия продолжаются
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжаются интенсивные удары российских подразделений и контратаки украинских войск. Существенных изменений в обстановке нет.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои, при этом активность российских подразделений немного выше, чем обычно за последние недели.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность российских подразделений вчера была низкой. Вероятно, это связано с нехваткой резервов, но после их пополнения наступление, скорее всего, продолжится. Также на Сиверском направлении активность была низкой.
- В районе Часова Яра российские подразделения атаковали относительно активно, однако достоверной информации об их продвижении нет. Очень интенсивные бои продолжаются в окрестностях Торецка, но пока нет сообщений о значительном продвижении наступающих сил.
- В районе Покровска давление российской армии остается очень сильным, но безрезультатным. Активное наступление продолжается южнее, где российские подразделения пытаются достичь границы Днепропетровской области. Пока безуспешно, хотя в некоторых точках им удалось незначительно улучшить свои позиции.
- На южном фронте российская армия предприняла отдельные атаки в районе населенного пункта Гуляйполе. Ежедневно совершается от одной до двух попыток высадки небольших десантных групп на островах Днепра. В целом активность российских подразделений на южном фронте остается низкой. Украинское командование ежедневно публикует видеозаписи ударов по российской логистике, ПВО и командным пунктам в тылу на южном направлении. Это может быть одной из причин, по которой российская армия не может нарастить активность на этом участке.