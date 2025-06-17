РАЙНЕР САКС Зеленский сообщил о планах Путина, касающихся украинских детей, вывезенных из страны

По словам президента Украины, согласиться с таким предложением невозможно. Похоже, что Россия подготовила информационные атаки на тему обмена военнопленными, и украинское правительство пытается заранее этому противостоять.

Президент Украины принимает участие в саммите G7 в качестве приглашенного гостя, а также запланирована его встреча с президентом США. Как заявил украинский президент, он намерен обсудить с американским лидером возможность приобретения вооружений у США. Предварительное отношение президента США к этому вопросу выражается в его повторенной вчера фразе о том, что нападения России на Украину не произошло бы, если бы Россию не исключили из состава G8.

Он также заявил, что подготовленные новые санкции против России были отложены, так как он надеется на скорое прекращение боевых действий в Украине. Такие заявления, напротив, способствуют движению в обратном направлении. Предугадывать итоги предстоящей встречи не имеет смысла.

Согласно регулярным опросам, проводимым Киевским международным институтом социологии, во второй половине мая уровень доверия к президенту Украины составил 65 процентов среди респондентов по всей стране. 30 процентов участников опроса заявили о недоверии к главе государства. Хотя доверие к президенту в мае немного снизилось, оно остается выше, чем в начале года.