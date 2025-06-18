АНАЛИЗ Союз реформистов и центристов в Таллинне: миф или недалекая реальность?

Правда, с учетом того, что сама Партия реформ вовсе не старалась до сих пор как-то афишировать свою неожиданно возросшую толерантность к ЦРК, скорее всего, это оформление не произойдет до октября, и оба участника этого волнительного флирта согласились с тем, что «свадьбы» раньше поздней осени все-таки не будет.

Все решает Михал, а не Пере?

Это позволяет сохранять лицо и не выглядеть лицемерным Пяртелю-Пеэтеру Пере, продолжающему настаивать, что голосами реформистов в горсобрании Михаил Кылварт точно не будет возвращен в мэрский статус, но одновременно укрепляет в ощущении, что со стороны реформистов вся эта игра была затеяна вовсе и не Пере, а лидером партии, премьер-министром Кристеном Михалом.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский и премьер-министр Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu

В то время как Пере на манер мантры твердит о невозможности союза центристов и реформистов в Нижнем городе, Михал, не чурающийся, в отличие от Пере, личных нападок на мэра от соцдемов, вопросов о таком союзе избегает, замечая лишь, что не видит никаких перспектив для такого симбиоза на государственном уровне.

Из такой уклончивости можно считать такой намек, что, мол, даже самый крупный муниципалитет страны решает по большей части коммунальные» вопросы, а раз так, то ситуативная близость позиций при выборе партнеров тут может быть более значимой, чем, так сказать, идейная.