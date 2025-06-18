АНАЛИЗ Союз реформистов и центристов в Таллинне: миф или недалекая реальность?

Распри между представленными в горуправе Таллинна политическими силами и не думают утихать. Вице-мэр столицы от Партии реформ отрицает вероятность того, что у реформистов есть план образования новой коалиции с центристами, но подозрения насчет этого только крепнут.
Возникшее недавно в правящей коалиции в Таллинне напряжение из-за неожиданного желания реформистов отменить плату за детский сад в несколько других обстоятельствах можно было бы списать на желание Партии реформ выгодно показать себя своим избирателям за несколько месяцев до муниципальных выборов.
Однако удивительно созвучные заявлениям реформистов инициативы центристов, высказанные в то же самое время, закономерным образом спровоцировали подозрения, что речь вовсе не о случайном совпадении позиций двух непримиримых оппонентов, а о консолидированной работе с прицелом на создание их силами нового властного союза в Таллинне.
Вице-мэр Таллинна от реформистов Пяртель-Пеэтер Пере, которому выпала естественная роль главного транслятора «особой позиции» реформистов по одной из статей городского бюджета, решительно опроверг эти домыслы, заявив, что возвращение Михаила Кылварта в мэрское кресло - это последнее, чего желали бы реформисты, и что позиция реформистов по детсадам никоим образом не координировалась с центристскими политиками.
Вне зависимости от того, насколько убедительно и правдоподобно прозвучали эти слова Пере для разных групп адресатов, их категоричность даже самых недоверчивых людей первоначально навела на мысль, что, по крайней мере, до октябрьских выборов альянс центристов и реформистов в Таллинне невозможен. Дополнительным подтверждением такому ощущению послужили поступившие от всех правящих в Таллинне сил уведомления о том, что решение поссорившего коалицию вопроса отложено до июля.
Затишья не произошло
Казалось бы, наступает пусть и совсем недолгий, но период затишья, в течение которого коалиционные партии будут вести закулисные торги за разные для себя преференции, но для общественности это будет обставлено таким благопристойным образом, что, мол, и реформисты, и пошедшие навстречу им партнеры начнут искать возможные источники финансирования ставшей причиной раздора бюджетной статьи.
Однако затишье оказалось нарушенным в тот момент, когда стал известен еще один довольно неожиданный момент, достаточно рельефно указывающий на то, что между центристами и реформистами в Таллинне происходит что-то гораздо более значительное, чем рутинное прощупывание каких-то возможных точек компромисса при построении пока что выглядящего весьма химерическим сотрудничества.
На этой неделе достоянием общественности стала информация, что у центристов и у реформистов проявилось совпадение интересов и еще по одному вопросу, и в этот раз и вовсе уже ошеломляющее, поскольку этот момент касается темы, очевидно очень важной для центристов и их электората, но совершенно непринципиальной для Партии реформ. Из чего напрашивается вывод, что в данном случае реформистское секундирование центристам является следованием одному из пунктов или уже заключенной, или как минимум предметно обсуждаемой сделки.
Идея сделать место в детском садике бесплатным - это то, что может быть очень эффективно продано избирателю, но совершенно непонятно, на чьи голоса могла бы рассчитывать Партия реформ, помогая продлить жизнь Центру русской культуры в Таллинне в том виде, в котором он существует (скорее, это могло бы отнять у нее голоса). Тем не менее, партнеры реформистов по коалиции свидетельствуют, что ранее согласованная коалицией реформа нескольких культурных учреждений столицы, в центре которой был именно ЦРК, неожиданно начала тормозиться именно реформистами.
До сих пор для правящей коалиции радикальное решение судьбы ЦРК выглядело важным символическим шагом, без которого, мол, очищение городского управления от «пищевой цепочки» и «политических должностей» останется незаконченным. И вот теперь реформисты, выступавшие не так давно самыми резкими критиками насажденных центристами в столице порядков, вдруг словно теряют к этому чувствительному моменту интерес.
Странная уступка
Да, с чисто формальной точки зрения можно сервировать текущую ситуацию так, что самая неприемлемая для столицы свободной Эстонии связанная с ЦРК деталь уже физически удалена с его фасада. Однако остается фактом, что под крышей этого заведения продолжает свою работу немало людей, инерционно наследующих благосклонность к ним прежней городской власти, и нередко деятельность некоторых из них вступала в «ценностные» конфликты с мировоззрениями тех же реформистов.
Однако наверняка еще более важное значение для Центристской партии, чем сохранение материального благополучия этих людей, играет имиджевый фактор: Центр русской культуры в Таллинне - это даже просто на уровне названия выглядит как институция, защита права на само существование которой - именно под такой вывеской - смотрится картой, разыгрывая каковую центристы и впредь смогут рассчитывать на очень хороший улов голосов. И получается, что именно реформисты сейчас вкладываются в то, чтобы эта карта не была выбита из центристских рук.
А раз так, то это не может не подогревать с новой силой предположения, что взаимное притяжение между центристами и реформистами в Таллинне стало так велико, что эта только крепнущая страсть практически обречена оформиться в какие-то вербально зафиксированные «отношения».
Правда, с учетом того, что сама Партия реформ вовсе не старалась до сих пор как-то афишировать свою неожиданно возросшую толерантность к ЦРК, скорее всего, это оформление не произойдет до октября, и оба участника этого волнительного флирта согласились с тем, что «свадьбы» раньше поздней осени все-таки не будет.
Все решает Михал, а не Пере?
Это позволяет сохранять лицо и не выглядеть лицемерным Пяртелю-Пеэтеру Пере, продолжающему настаивать, что голосами реформистов в горсобрании Михаил Кылварт точно не будет возвращен в мэрский статус, но одновременно укрепляет в ощущении, что со стороны реформистов вся эта игра была затеяна вовсе и не Пере, а лидером партии, премьер-министром Кристеном Михалом.
В то время как Пере на манер мантры твердит о невозможности союза центристов и реформистов в Нижнем городе, Михал, не чурающийся, в отличие от Пере, личных нападок на мэра от соцдемов, вопросов о таком союзе избегает, замечая лишь, что не видит никаких перспектив для такого симбиоза на государственном уровне.
Из такой уклончивости можно считать такой намек, что, мол, даже самый крупный муниципалитет страны решает по большей части коммунальные» вопросы, а раз так, то ситуативная близость позиций при выборе партнеров тут может быть более значимой, чем, так сказать, идейная.
Тем не менее, именно как идейная победа всеми участниками нынешней таллиннской коалиции, включая реформистов, позиционировалось совершенное в апреле прошлого года выбрасывание из столичной власти центристов. Их возвращение в эту власть прямо сейчас, осуществленное при поддержке реформистов, выглядело бы как отречение последних от этой победы и ее предательство, что могло бы очень испортить реформистам «октябрьскую погоду». Но при каких условиях и с какими для кого выгодами этот союз мог бы сложиться после выборов?
Математика не в авторитете
Разумеется, ответы на этот вопрос зависят от волеизъявления избирателей, однако исследования их текущих предпочтений позволяют не сомневаться, что центристы займут на выборах в Таллинне первое место, и главная интрига - в том, с достаточным ли для того преимуществом, чтобы получить в горсобрании более половины депутатских кресел.
Очень вероятно, что такого результата центристам не достигнуть, и в подобном случае элементарная «парламентская математика» подразумевала бы, что либо центристы найдут себе в коалицию партнеров, либо вынуждены будут остаться оппозицией, а коалицию будет формировать партия, чей результат будет вторым.
Партия реформ явно нацелена на это второе место, но не может себе не отдавать отчета, что соцдемы и «Отечество» - очень сильные конкуренты. Однако еще важнее тут то, что нынешний состав горуправы Таллинна показывает, что эта математика в «столичном парламенте» сейчас не работает: Осиновский - это, так сказать, мэр не по справедливости, а по договоренности.
Однако Евгений Осиновский стал мэром не сразу после выборов, а на последней трети дистанции, так что тут отступления от такой математики еще были как-то допустимы; сразу после выборов можно было бы все-таки ждать следования «добрым демократическим традициям».
Однако странный роман реформистов и центристов, который мы сейчас наблюдаем, заставляет думать, что, выражаясь спортивной терминологией, договорняк возможен и тут, и что Партия реформ прямо сейчас устаканивает с центристами вопрос о реформистском старшинстве в их предполагаемой таллиннской семье, в которую реформисты могут войти и не с серебряной, а с бронзовой или даже с «картофельной» ступеньки.
Фактор пониженной брезгливости
В том же случае, если бы главой в такой семье все-таки стали бы центристы, трудно было бы понять, зачем она вообще понадобилась бы реформистам. Они не реже соцдемов или «Отечества» любят повторять, что центристы - это партия-рецидивист, и вряд ли стабильный избиратель реформистов мог бы приветствовать «подчиненную» связь Партию реформ с силой, которую сам он считает и прокремлевской, и коррумпированной.
Другое дело, если бы в этих отношениях Партия реформ была бы «подчиняющим» элементом - это можно было бы преподнести так, что не самая благонадежная, но объективно обладающая большой поддержкой в обществе партия держится как бы под контролем.
С другой стороны, трудно представить, чтобы нахождение в подчиненной роли в таком союзе не унижало бы саму Центристскую партию, и это не говоря уже о том, что центристам, много лет эксплуатирующим реформистов в образе главных виновников обнищания народа, было бы трудно найти себе нового столь же полезного врага. Однако без получения на выборах абсолютного большинства тот самый фактор «судимой партии» может делать сильно ограниченным выбор самих центристов при поиске партнеров: условно говоря, посмотреть в их сторону захотят теперь только не очень брезгливые, и уж наверняка имеющие жесткие условия.
В ретроспективном смысле ни в каких союзах реформистов и центристов, конечно, нет ничего противоестественного: центристы бывали и в правительстве Каи Каллас, и, например, в правительстве Андруса Ансипа, причем представленные тогда аж Эдгаром Сависааром. Однако нынешние предпосылки для очередного витка сотрудничества возникают в совершенно новых обстоятельствах, что в некотором роде делает первопроходцами нынешних управляющих процессом с обеих сторон.
И именно поэтому некоторые из их шагов в этом двустороннем сватовстве не просто кажутся неуклюжими, но именно таковыми, похоже, и являются.