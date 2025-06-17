Уровень вакансий в Эстонии остается ниже среднего показателя по ЕС

В годовом сравнении уровень вакансий в ЕС снизился на 0,4, а в еврозоне - на 0,5 процентного пункта, сообщает Eurostat.

В Эстонии показатель не изменился.

В Евросоюзе самые высокие показатели в первом квартале 2025 года зафиксированы в Нидерландах (4,2%), Бельгии (4,1%) и Австрии (3,6%).