Уровень вакансий в Эстонии остается ниже среднего показателя по ЕС

В первом квартале 2025 года уровень вакансий в Эстонии составил 1,6%, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу (2,2%) и еврозоне (2,4%), пишет Rus.ERR.
В годовом сравнении уровень вакансий в ЕС снизился на 0,4, а в еврозоне - на 0,5 процентного пункта, сообщает Eurostat.
В Эстонии показатель не изменился.
В Евросоюзе самые высокие показатели в первом квартале 2025 года зафиксированы в Нидерландах (4,2%), Бельгии (4,1%) и Австрии (3,6%).
Самые низкие уровни вакансий были в Румынии (0,6%), Польше (0,8%), Болгарии и Испании (по 0,9%).