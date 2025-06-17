Эстония получит 441 нового специалиста в области здравоохранения

В Таллиннском медицинском колледже на этой неделе проходят выпускные мероприятия: во вторник обучение завершит вторая группа студентов по программе подготовки медсестер на Сааремаа, а в пятницу в Таллинне дипломы и свидетельства об окончании получат свыше 400 специалистов в области здравоохранения, среди которых - и украинские медсестры, начавшие учебу в 2022 году.
Ректор колледжа Юлле Эрниц подчеркнула: «Выпускные в Курессааре и Таллинне подтверждают, что наш колледж работает на благо всей Эстонии. Мы идем туда, где нас ждут, и делаем то, что умеем, ради людей. Страна должна пересмотреть подход к предоставлению медицинских услуг, так как спрос растет, а специалистов по-прежнему не хватает. Сааремаа - хороший пример: преподаватели выезжают в регионы, чтобы обучение происходило ближе к месту будущей работы. Настало время для ответственных решений, медлить больше нельзя».
Проректор Ульви Кыргемаа подчеркнула, что программа, реализуемая в Курессааре, является примером того, что качественное образование медсестер можно обеспечить и вне столицы: «Региональный формат обучения позволяет студентам оставаться в родном крае и одновременно укрепляет систему здравоохранения именно там, где особенно остро ощущается нехватка специалистов. Партнерство с больницей Курессааре оказалось успешным и имеет стратегическое значение для всей Эстонии».
В пятницу пройдет торжественная церемония, на которой дипломы получат 413 специалистов. Среди них - группа украинских медсестер, начавших обучение осенью 2022 года. После начала войны Россия против Украины колледж открыл прикладную программу специально для украинских медсестер с профессиональным образованием, получивших временную защиту в Эстонии. Из 22 начавших учебу женщин успешно завершили ее семь.
«Эта программа стала реакцией Эстонии на кризис - быстрой, но взвешенной, с учетом предыдущего образования студентов и эстонских правовых норм, - отметила Кыргемаа. - Путь был непростым: многим пришлось начинать всё с начала. Но они продемонстрировали настойчивость, стремление к знаниям и заметный профессиональный рост. Их выпуск - это значимое достижение и для них самих, и для нас».
Дипломы прикладного высшего образования также получат выпускники по программам медсестер, фармацевтов, эрготерапевтов, специалистов по здравоохранению и акушерок. Свидетельства об окончании профессионального обучения получат помощники по уходу, няни, ассистенты стоматолога и секретари в сфере здравоохранения. Всего в Курессааре и Таллинне заканчивают обучение 441 специалист, в том числе 155 медсестер. С учетом зимнего выпуска колледж в этом году подготовил 300 медсестер с дипломом бакалавра.
Руководитель кафедры сестринского дела Кристи Пуусепп отметила, что современное обучение медсестер включает не только профессиональные знания и умения, но и способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам: «Медицина и технологии развиваются очень быстро, поэтому сегодняшние выпускники должны быть готовы к постоянному обучению на протяжении всей своей карьеры - эти навыки они получают в ходе обучения».
Проректор Кыргемаа добавила, что подготовка медсестер - самое крупное и ответственное направление в колледже: «Наши выпускники готовы работать как в больницах, так и в первичном звене и в сфере соцобеспечения. Каждый дипломированный специалист - важный вклад в устойчивость эстонской системы здравоохранения. Мы рады, что на рынок труда выходит так много компетентных и заботливых профессионалов».