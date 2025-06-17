Эстония получит 441 нового специалиста в области здравоохранения

Ректор колледжа Юлле Эрниц подчеркнула: «Выпускные в Курессааре и Таллинне подтверждают, что наш колледж работает на благо всей Эстонии. Мы идем туда, где нас ждут, и делаем то, что умеем, ради людей. Страна должна пересмотреть подход к предоставлению медицинских услуг, так как спрос растет, а специалистов по-прежнему не хватает. Сааремаа - хороший пример: преподаватели выезжают в регионы, чтобы обучение происходило ближе к месту будущей работы. Настало время для ответственных решений, медлить больше нельзя».

Проректор Ульви Кыргемаа подчеркнула, что программа, реализуемая в Курессааре, является примером того, что качественное образование медсестер можно обеспечить и вне столицы: «Региональный формат обучения позволяет студентам оставаться в родном крае и одновременно укрепляет систему здравоохранения именно там, где особенно остро ощущается нехватка специалистов. Партнерство с больницей Курессааре оказалось успешным и имеет стратегическое значение для всей Эстонии».

В пятницу пройдет торжественная церемония, на которой дипломы получат 413 специалистов. Среди них - группа украинских медсестер, начавших обучение осенью 2022 года. После начала войны Россия против Украины колледж открыл прикладную программу специально для украинских медсестер с профессиональным образованием, получивших временную защиту в Эстонии. Из 22 начавших учебу женщин успешно завершили ее семь.