Банк никогда не попросит вас положить карту и PIN-код в посылочный автомат

Однако важно быть бдительным и обращать внимание на признаки, которые помогут вам не стать жертвой. «Во-первых, стоит знать, что банки никогда не забирают банковские карты и не спрашивают PIN-коды. Мы также не направляем людей снимать наличные и передавать их кому бы то ни было. Если в ваших операциях есть что-то необычное, банк позвонит и спросит о конкретной операции, так что связь между банком и клиентом сохраняется, но банк не будет направлять вас передавать свои деньги или раскрывать PIN-коды, которые известны только клиенту».

Как защитить себя?

По словам эксперта, основное правило - всегда соблюдать осторожность. Если есть сомнения - проявлять здравый скептицизм. Если разговор сомнительный, и звонящий требует срочных действий, положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру. Так вы сможете установить, действительно ли вам звонил сотрудник банка или это было ловкое мошенничество.

Кроме того, Кийк призывает всегда хранить банковскую карту и PIN-код отдельно: «PIN-код лучше просто запомнить, но если вы хотите его записать, то храните его отдельно от банковской карты. Не передавайте свою банковскую карту или наличные незнакомцу, даже если он утверждает, что является сотрудником банка. Если вы уже сообщили свои данные, обязательно сообщите об этом в банк, чтобы банк мог как можно скорее закрыть ваш счет и защитить ваши деньги».