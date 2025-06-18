Банк никогда не попросит вас положить карту и PIN-код в посылочный автомат

В последние месяцы участились случаи, когда жертвы после нескольких телефонных звонков передают мошенникам наличные на пороге своего дома или кладут банковскую карту и PIN-код в посылочный автомат. Мошенники в своих звонках умело вызывают страх человека потерять свои деньги, убедительно представляются сотрудниками банка или экспертами по безопасности. По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, схемы становятся все более изощренными, и жертвой может стать каждый, независимо от возраста и уровня образования.
Существует множество различных сценариев мошенничества, но общим является то, что на жертву оказывается давление, мошенник выдает себя за официальное лицо или эксперта, а тон угрожающий. Кийк привел пример из недавнего дела: «Позвонил мошенник и заявил, что банковскую карту необходимо срочно заменить из-за угрозы безопасности. Далее говорилось, что новая карта уже в пути, но для того, чтобы безопасно уничтожить старую, ее нужно положить в посылочный автомат вместе с PIN-кодом и отправить по указанному адресу. Мошенник ловко сыграл на страхе клиента, и в результате завладел картой и опустошил счет жертвы».
Помимо карт, мошенники выманивают у людей наличные. Например, крупные суммы выманивают у жертвы, сказав, что счет клиента подвергается большому риску безопасности, и что деньги нужно немедленно снять и отдать «сотруднику банка», который положит их на ваш новый и «безопасный» счет. Однако в действительности мошенник исчезает с деньгами, как только вы передадите их ему из машины или у двери своего дома. Фальшивая личность, поддельные документы и умелая манипуляция делают мошенников очень убедительными.
Как распознать мошенничество?
По словам Кийка, благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта распознать мошенников становится всё сложнее. Например, больше нет правила, что мошеннические звонки поступают только с иностранных номеров, так как мошенники могут звонить и отправлять сообщения с любых номеров.
Подмена идентификатора вызывающего абонента - это хитроумный метод, который позволяет мошенникам сообщать телефонной сети ложный идентификационный номер вызывающего абонента, отличающийся от настоящего, и он может отображаться на устройстве получателя как уже известный и ранее записанный на телефон.
Однако важно быть бдительным и обращать внимание на признаки, которые помогут вам не стать жертвой. «Во-первых, стоит знать, что банки никогда не забирают банковские карты и не спрашивают PIN-коды. Мы также не направляем людей снимать наличные и передавать их кому бы то ни было. Если в ваших операциях есть что-то необычное, банк позвонит и спросит о конкретной операции, так что связь между банком и клиентом сохраняется, но банк не будет направлять вас передавать свои деньги или раскрывать PIN-коды, которые известны только клиенту».
Как защитить себя?
По словам эксперта, основное правило - всегда соблюдать осторожность. Если есть сомнения - проявлять здравый скептицизм. Если разговор сомнительный, и звонящий требует срочных действий, положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру. Так вы сможете установить, действительно ли вам звонил сотрудник банка или это было ловкое мошенничество.
Кроме того, Кийк призывает всегда хранить банковскую карту и PIN-код отдельно: «PIN-код лучше просто запомнить, но если вы хотите его записать, то храните его отдельно от банковской карты. Не передавайте свою банковскую карту или наличные незнакомцу, даже если он утверждает, что является сотрудником банка. Если вы уже сообщили свои данные, обязательно сообщите об этом в банк, чтобы банк мог как можно скорее закрыть ваш счет и защитить ваши деньги».
Чтобы повысить осведомленность, эксперт советует в повседневных разговорах с друзьями, родителями, бабушками и дедушками обсуждать случаи мошенничества, о которых вы слышали, а также признаки опасности, которые могут помочь распознать мошенников. Также полезно создать круг доверенных лиц, к которым можно обратиться в случае сомнений, чтобы обсудить ситуацию и попросить совета, что делать и как поступить. Если вы сомневаетесь, сделайте шаг назад. Обратитесь за советом к знакомым или экспертам, не сообщайте свои личные данные и никому не передавайте деньги.