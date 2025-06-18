Преподаватель Татьяна из Нарвы стала граффитисткой: ее ждут и за рубежом

Как-то мэр словенской Сежаны Андрей Сила обходил город со своей собачкой, как он это всегда делает всегда около 6 утра, чтобы посмотреть, все ли в порядке, пообщаться с жителями, выслушать их пожелания и предложения. И вдруг увидел девушку с баллончиком краски в руках, разрисовывающую стену высокого здания в центре. Это была нарвитянка Татьяна Сонина.
Татьяна преподает искусство в Нарвской Кесклиннаской школе, и ее неуемная творческая натура находит свое яркое выражение в постоянном поиске себя в искусстве. Она художник и педагог, архитектор и дизайнер, учредитель и руководитель художественной части молодежного театра «NjJ Андалерс».
В ее огромном багаже перфомансы и художественные акции, фотовыставки и мастер-классы, экспозиции, инсталляции, проектирование архитектурных объектов и интерьеров, иллюстрации и оформление десятков книг, сценография, создание костюмов и декораций к целому ряду спектаклей и фильмов, песочная анимация и прочее, и прочее...
Любовь с первого взгляда
Впервые в Словению Татьяна попала во время поездки в город Сежана по программе «Эразмус плюс» вместе со своими коллегами-учителями из Кесклинаской школы Нарвы. И этот небольшой региональный центр с населением общины около 12 000 человек оставил в ее душе неизгладимое впечатление, переросшее буквально во влюбленность в тамошних людей.
«Мне очень понравились жители Сежаны, со своим добрым отношением к окружающим, вообще их мировоззрение, их видение бытия, показывающее, как правильно жить на этой планете, - рассказывает Татьяна. - Мы в прошлом году приехали туда по обмену опытом, посмотреть, как у них организованы учебные процессы. Местные необычайно человечны, по нашим меркам, это я поняла уже с первой минуты знакомства с представителем города, чудесной женщиной Матэей, которая знакомит гостей со Сежаной. И я во время этой поездки получила очень интересный опыт общения со словенскими коллегами. Такой, что они даже решили пригласить меня к себе снова, уже на стажировку, в этом году».
Место силы творческих людей
Надо сказать, что в Сежане есть Центр художественного образования. По словам Татьяны, его, наверное, можно сравнить с нашей художественной школой, хотя это по сути общеобразовательное учебное заведение. Разница в том, что в программе центра довольно много учебного времени уделяется различным художественным дисциплинам. Также в этом городе есть и художественное училище, в котором обучают и скульптуре, и обработке камня, и другим направлениям.
«Мне как художнику было очень интересно во всем этом поучаствовать, посмотреть, как у них всё устроено, как работает, и даже самой проводить занятия с гимназистами, причем совместно с коллегами из Турции, - рассказывает Татьяна. - Сежана по сути является своеобразным центром программы «Эразмус плюс», туда чуть ли не каждый приезжают делегации из разных стран, каждая со своими наработками, идеями. И для тех людей, которые интересуются творчеством, всегда есть возможность и поделиться своим опытом, и посмотреть, что интересного делают другие, какие открытия у них есть».
В прошлом году Татьяна привезла оттуда технологию театра камишибай (форма японского уличного представления, представляет собой рассказ истории, сопровождаемый показом нарисованных вручную картинок — А.М.). И даже затем в Нарве выступила с этой темой на конференции по психологическому здоровью. Она рассказывала, как можно работать в этой технике и с детьми, и со взрослыми.
Стихи на стене
А уже во вторую поездку ей в Сежане предоставили прекрасную возможность выполнить работу по созданию граффити на стене городского здания. Но творческая деятельность нашей героини, по ее собственному признанию, всегда связана с приключениями. И в этот раз, кроме самой оригинальной идеи граффити, история его создания в Сежане уже сама по себе случилась в жанре неожиданных поворотов сюжетной линии.
Татьяна рассказывает: «Ехала я туда уже с готовым эскизом для конкретных размеров стены. Но к моему приезду эту стену еще не успели подготовить, он была покрыта пенопластом. Понятно, что работа на нем красками из баллончиков попросту невозможна, пенопласт сразу будет растворяться.
Поскольку у меня и архитектурное образование, мы с главным архитектором Сежаны сразу нашли общий язык, хотя я говорила на русском и эстонском, а она - на словенском и английском. Мы посмотрели другие возможные поверхности города. Вначале предложили большую горизонтальную стену. Но мой эскиз был сделан для вертикали, и я его показала главному архитектору Сежаны. Как только она его увидела, то воскликнула «Оо-оо!». И тут же предоставила подходящую стену здания спортивного комплекса в центре города высотой в 6 и длиной более 12 метров».
А весь секрет случившегося оказался в том, что идея граффити Татьяны заключалась в создании нецветового графического изображения в технике шрифтографики - то есть с включением в него текстов. А текстами были строки из произведений словенского поэта Сречко Косовела, которого в Сежане и вообще в Словении весьма и весьма почитают. При том, что в этом году уже исполнилось 99 лет со дня его смерти.
И строки на эстонском языке
И, по утверждению Татьяны, любить Косовела есть за что. «Когда я познакомилась с его творчеством год назад, то эти стихи меня буквально поразили в самое сердце, они настолько многогранно созвучны моему собственному восприятию мира, - признается она. - Его поэзия просто фантастична, она такой глубины, что для меня он стал на сегодняшний день едва ли не самым любимым из мировых поэтов. Смысл его стихотворения, которое я взяла за основу граффити для Сежаны, на первый взгляд, довольно прост - но только лишь первоначально. Косовел здесь пишет о том, что цветы подсолнечника являются детьми Солнца, его воплощения на Земле. И дальше: "Но когда я гляжу на небо, то думаю - кто же тот великий, который держит в руке стебель самого Солнца?"»
По словам Татьяны, это парадоксальное ассоциативное поэтическое мышление, выводящее на космический уровень, невольно подводит к размышлениям - а в чьих же руках находится вся наша судьба, все мироздание, и ей это очень нравится.
А еще в свое граффити Татьяна включила совсем небольшое веселое стихотворение Косовела «Маленькое черное пальто», причем переведенное на эстонский язык. Его смысл в том, что надо любить все, что у вас есть - родной город, окружающих, ведь это все ваша жизнь.
Стала своей
При создании граффити в Сежане нарвитянка работала на 4-метровой деревянной лестнице. В процессе работы появилось много добровольных помощников, в основном из молодежи - подавали баллончики, помогали с лестницей. «И когда уезжала, меня провожал чуть ли не весь город, обнимая, как члена семьи», - с признательностью вспоминает она.
Впрочем, у Татьяны Сониной это своеобразный талант: когда она побывает в любой стране, неважно, на каком языке там разговаривают, то уезжает, уже обзаведясь множеством друзей из числа тамошних жителей.
В их числе теперь и мэр Сежаны. В день отъезда из города рано утром Татьяна прибежала к граффити, чтобы, так сказать, нанести завершающий штрих.
«Как всегда, хотелось что-то доделать, еще придумать, довести до идеала, - смеется Татьяна. - И тут подходит представительный джентльмен с собачкой, у меня возникает мысль сделать их фото на фоне граффити. Я попросила разрешения сфотографировать. Он согласился. В ходе разговора выяснилось, что это мэр Сежаны Андрей Сила. И когда я сделала фото этого замечательного человека на фоне граффити, я поняла, что эта моя миссия в городе завершена, и я могу спокойно уезжать».
Но часть сердца Татьяны навсегда осталась в Сежане, и она стремится снова туда попасть. Тем более что уже есть договоренность о проекте, посвященном стихам Сречко Косовела, в котором Татьяна будет делать песочную анимацию, а стихотворения читать - широко известный словенский деятель культуры Рафаэль.
«Этот проект мы надеемся осуществить в следующем году», - полна новых творческих планов Татьяна.
По ее словам, в следующем году в Сежане открывается новое учебное заведение - художественный институт. И Татьяна к этому событию представит там мультфильм в технике песочной анимации, посвященный Сречко Косовелу.
Человечность, вера и сосенка из Эстонии
Рассказывая о своих словенских впечатлениях, Татьяна утверждает, что невозможно не упомянуть о замечательном событии в Сежане, поучаствовав в котором, она очень укрепила свою веру в людей.
В этом городе живет трехлетняя девочка Эвелин, которая из-за болезни не может ходить. И вот горожане во главе в мэрией и общиной Сежаны взяли и организовали великолепное благотворительное мероприятие, чтобы собрать деньги на реабилитацию Эвелин.
«Собралось в таком своеобразном уличном амфитеатре, наподобие нарвского парка EV 100, очень много обычных людей, был отличный концерт, народ держался за руки, танцевал и подпевал исполнителям, - вспоминает Татьяна. - С каким многоголосием пел хор местной пожарной охраны! Приехали также со всей Словении известные группы, выступали детские коллективы. Это жизнеутверждающее событие меня просто покорило. Я смеялась и плакала, потому что видела - вот это люди! Мы тоже должны жить так! Мы должны понимать, видеть, кто рядом с нами, должны понимать, что и для чего мы делаем.
И для меня Словения стала прекрасным примером человечности, любви к людям, окружающему миру. В Сежане я увидела также, как бережно они относятся к природе, и этот опыт есть смысл перенимать. Я себе дала слово тоже стараться собирать вместе прекрасных людей, которых тоже очень много в Нарве, чтобы они смогли не поодиночке, а все вместе выразить свое гуманистическое отношение к городу, его жителям, природе».
Ну и в заключение никак нельзя обойтись без того самого последнего штриха. Благодаря нарвитянке Татьяне Сониной в словенском городе теперь растет сосенка из Эстонии!
«Когда я узнала, что символом Сежаны является сосна, то привезла туда сосновый саженец из Эстонии: пусть у них появится этот живой образ добрых отношений наших стран и городов», - говорит нарвская художница.