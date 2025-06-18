Преподаватель Татьяна из Нарвы стала граффитисткой: ее ждут и за рубежом

И строки на эстонском языке

И, по утверждению Татьяны, любить Косовела есть за что. «Когда я познакомилась с его творчеством год назад, то эти стихи меня буквально поразили в самое сердце, они настолько многогранно созвучны моему собственному восприятию мира, - признается она. - Его поэзия просто фантастична, она такой глубины, что для меня он стал на сегодняшний день едва ли не самым любимым из мировых поэтов. Смысл его стихотворения, которое я взяла за основу граффити для Сежаны, на первый взгляд, довольно прост - но только лишь первоначально. Косовел здесь пишет о том, что цветы подсолнечника являются детьми Солнца, его воплощения на Земле. И дальше: "Но когда я гляжу на небо, то думаю - кто же тот великий, который держит в руке стебель самого Солнца?"»