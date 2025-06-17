Еврокубки У «Левадии» четыре потенциальных соперника и один очень сложный матч

Сегодня в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), станут известны пары первого отборочного раунда двух еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги конференций.
Своих первых соперников узнают все четыре эстонских клуба, участвующих в европейских соревнованиях: действующий чемпион страны «Левадия» – в Лиге чемпионов, а также «Нымме Калью», «Пайде Линнамеэсконд» и «Флора» – в Лиге конференций.
Как всегда, УЕФА сформировала для жеребьевки небольшие группы, в которых половина команд имеет посев, а половина - нет. «Левадия» находится среди непосеянных клубов, и ее соперник определится из числа следующих коллективов: «Мальмё» (Швеция), «Жальгирис» (Литва), «РФС» (Латвия), «КуПС» (Финляндия) и «Нью Сейнтс» (Уэльс).
Из этих пяти вариантов один практически невозможен, ведь шведский чемпион «Мальме» - очень серьезная команда, которая в прошлом сезоне играла в групповом этапе Лиги Европы.
Оставшиеся четыре клуба - чемпионы Латвии, Литвы, Финляндии и Уэльса - выглядят куда более удобными противниками, хотя фаворитом в паре «Левадии» можно считать, пожалуй, только встречу с «Нью Сейнтс», с которым эстонский клуб уже встречался однажды. Это произошло четверть века назад: тогда «Левадия» по сумме двух матчей победила валлийцев со счетом 6:2.
«Пайде» и «Флора» посеяны, «Калью» - нет
В Лиге конференций посев получили третья и четвертая команды прошлого сезона Премиум-лиги — «Пайде» и «Флора». А вот серебряный призер — «Калью» — остался вне посева. Это связано с тем, что посев определяется не итогами национального чемпионата, а результатами в еврокубках за предыдущие сезоны. «Калью» же не выступал в еврокубках четыре сезона подряд.
Латвийский клуб - дебютант еврокубков, литовский играет во второй раз, а команда из Гибралтара - в четвертый.
«Рунафик» выступал в еврокубках пятнадцать сезонов, но за это время смог выбить из борьбы лишь одного соперника — с эстонскими клубами он не встречался.
В качестве возможных соперников «Флоры» на жеребьевке значатся: «Пенибонт» (Уэльс), «Валюр» (Исландия), «СЙК Сейняйоки» (Финляндия) и «Ауда» (Латвия).
Из них, вероятно, самым сложным и болезненным вариантом для «Флоры» будет финская команда: в 2022 году в первом отборочном раунде Лиги конференций эстонский клуб, ведя 3:0, уступил «СЙК» со счетом 3:4.
«Валюр» никогда не встречался с эстонскими командами, «Пенибонт» выступает в еврокубках всего второй сезон, а «Ауда» - третий.
Обладатель Кубка Эстонии 2025 года «Нымме Калью» возвращается в еврокубки после четырехлетнего перерыва, связанного с неудачными результатами.
«Нымме Калью» не имеет посева, и среди возможных соперников — «Викингур» из Рейкьявика (Исландия), «Партизани» из Тираны (Албания), «Флориана» (Мальта) и «Сент-Джозефс» (Гибралтар).
«Викингур» — хорошо знакомый соперник для эстонских клубов: в 2022 году они разгромили «Левадию» со счетом 6:1 (в одном матче), а в 2024 году прошли «Флору» по сумме двух встреч — 3:2.
Совсем недавно играли с эстонскими командами и другие возможные оппоненты «Нымме Калью»: «Сент-Джозефс» в 2021 году уступил «Левадии» 2:4, а «Флориана» в 2020 году после ничьи 0:0 проиграла «Флоре» по пенальти. «Партизани» с эстонскими клубами не встречался.
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Жеребьевка пар первого отборочного раунда Лиги чемпионов начнется по эстонскому времени в 15:00, а Лиги конференций — в 17:00. Пары второго раунда будут определены в среду.
Стартовые матчи первого отборочного раунда пройдут с 8 по 10 июля, ответные — с 15 по 17 июля.