Еврокубки У «Левадии» четыре потенциальных соперника и один очень сложный матч

Своих первых соперников узнают все четыре эстонских клуба, участвующих в европейских соревнованиях: действующий чемпион страны «Левадия» – в Лиге чемпионов, а также «Нымме Калью», «Пайде Линнамеэсконд» и «Флора» – в Лиге конференций.

Главный тренер "Левадии" Курро Торрес. Фото: Mihkel Maripuu

Как всегда, УЕФА сформировала для жеребьевки небольшие группы, в которых половина команд имеет посев, а половина - нет. «Левадия» находится среди непосеянных клубов, и ее соперник определится из числа следующих коллективов: «Мальмё» (Швеция), «Жальгирис» (Литва), «РФС» (Латвия), «КуПС» (Финляндия) и «Нью Сейнтс» (Уэльс).

Из этих пяти вариантов один практически невозможен, ведь шведский чемпион «Мальме» - очень серьезная команда, которая в прошлом сезоне играла в групповом этапе Лиги Европы.

Оставшиеся четыре клуба - чемпионы Латвии, Литвы, Финляндии и Уэльса - выглядят куда более удобными противниками, хотя фаворитом в паре «Левадии» можно считать, пожалуй, только встречу с «Нью Сейнтс», с которым эстонский клуб уже встречался однажды. Это произошло четверть века назад: тогда «Левадия» по сумме двух матчей победила валлийцев со счетом 6:2.

«Пайде» и «Флора» посеяны, «Калью» - нет