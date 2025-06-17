Обрушение жилого дома в Киеве, атака на Одессу. Главное о ночном ударе по Украине

«Один из самых страшных ударов по Киеву, - заявил Зеленский. - Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева».

Удары по Киеву продолжались всю ночь. Фото: Reuters

Если дроны атаковали Киев практически всю ночь, истощая ресурсы системы ПВО, то аэробалистическими «Кинжалами» Россия ударила дважды - после часа ночи и после двух часов ночи, пишет Украинская служба Би-би-си.

Затем были запущены крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС - они атаковали столицу Украины несколькими волнами после трех часов ночи. После этого атака ударными дронами продолжилась, а около пяти утра еще несколько крылатых ракет направились на Киев из Черниговской области.

«Огромное количество этих „шахедов" просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные — с восточного/западного направления, атакуя столицу в разных районах. Поэтому, собственно, ужасные последствия, которые мы сегодня видим, именно от большого количества», - рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (его цитирует «РБК-Украина»). В многоэтажку в Соломенском районе, по его словам, попала крылатая ракета Х-101.

В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, повреждение гражданской инфраструктуры, возникли пожары в разных районах, заявили спасатели.

Это самое большое число жертв в результате обстрела Киева с начала 2025 года. 24 апреля жертвами атаки стали 12 человек, еще один раненый позже умер в больнице.