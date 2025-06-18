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«У человека сдадут нервы и он въедет в толпу людей»: конфликты, возникающие во время массовых мероприятий, могут плохо закончиться

Люди расходятся по домам после концерта Джастина Тимберлейка.

Этим летом в Таллинне ожидается большое количество массовых мероприятий, которые посетят десятки тысяч людей. Так, после состоявшегося в начале июня концерта группы Imagine Dragons толпы людей хлынули на тротуары и дороги, что привело к возникновению серьезных конфликтов. 

Как рассказали люди, посетившие концерт группы Imagine Dragons, по окончании мероприятия многотысячная толпа вывалилась на прилегающие к Певческому полю дороги, по которым в это время ездили автомобили и общественный транспорт. Люди спокойно шагали по проезжей части, словно были участниками шествия, открывающего Праздник песни и танца.

Праздничное шествие в преддверии Праздника песни и танца.
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