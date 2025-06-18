«Размах нарвитянам по душе»: в центре Нарвы мог бы появиться советский памятник?

Идея нарвского журналист Романа Викулова поместить старый советский памятник в центре города вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. При помощи чата GPT Викулов разместил статую на кольце на Петровской площади, и некоторые нарвитяне посчитали, что это отличная идея.
У себя на странице в Facebook Викулов предложил выкупить у Enefit Power старый советский монумент «Энергия» за 1 евро и разместить его посреди турбо-кольца рядом с Петровской площадью. На данный момент памятник находится рядом с Балтийской электростанцией, не в самом проходном месте. Он был закончен в 1982 году и установлена у въезда на станцию, символизируя мощь сланцевой энергетики.
Ранее Enefit Power уже заявляла, что хочет продать памятник городу, но с условием выделения компанией Enefit Power отдельной кадастровой единицы земли под памятником. Энергетическая компания не считает, что памятник несет в себе архитектурную или культурную ценность.
«Находящийся у умирающей Балтийской станции, в паре километров от жилых районов памятник не заметен львиной доле нарвитян, а тем более - гостям города, что очень и очень жаль, ведь он просто прекрасен. Если еще его как следует почистить, сделать достойный постамент, будет вообще красота», - написал Викулов. Он сказал Rus.Postimees, что идея пришла ему в голову, когда он проезжал мимо монумента на велосипеде.
«Лично мне этот памятник очень нравится, это самая современная скульптура, которая есть в Нарве, а у нас из памятников либо валуны с табличками, либо один-единственный классический Пауль Керес. А это очень впечатляющий монумент», - уверен Викулов.
Пост Романа собрал 400 лайков и несколько сотен комментариев, где люди делились своим мнением по поводу этой идеи. На удивление, многим жителям города предложение Романа пришлось по вкусу: «Потрясающая идея!», «Поддерживаю», «Где подписать петицию», «На кольце ему самое место. Это привлечет туристов и повысит эмоциональное состояние жителей», «Реально круто, но выдержит ли кольцо?».
А кольцо, действительно, не выдержит. Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что ей нравятся сумасшедшие идеи, но, к сожалению, установить памятник посреди кольца невозможно. «На нынешней кольцевой развязке это не установить. Посмотрите на размеры, на высоту! Кольцо пришлось бы перестраивать за пару миллионов евро. Это затронуло бы и близлежащие перекрестки. Все это не соответствует правилам еврофинансирования, по которым строилась улица Пауля Кереса», - сказала Райк.
Она добавила, что памятник необходимо реставрировать. «Его пришлось бы разобрать и собрать заново. По оценке специалистов, это обошлось бы примерно в миллион евро. Плюс, памятник спроектирован для обзора с одной стороны. Куда тогда повернется его "задняя часть"?» - задалась вопросом мэр города.
С этим согласился и главный городской художник Денис Гиренко. По его словам, скульптура предназначена для фронтального осмотра, она не круговая. «Она сделана, чтобы человек смотрел на нее с одной позиции, а место, которое предлагает Роман - обзорное», - сказал он.
Также он подтвердил, что с технической стороны это очень сложно и требует полностью нового проекта. «Это можно сделать, но в итоге это повлечет больше неудобств, чем позитива. И что эта скульптура должна символизировать в городе?», - задается вопросом Гиренко.
При этом он считает, что монумент «Энергия» представляет ценность для города. «Он безумно профессионально сделан, интересно, в нем динамика, отличное художественное решение. Но это не самая популярная точка зрения на сегодняшний день, поэтому мы разбазариваем вещи, о которых в последствие придется пожалеть», - говорит Гиренко.
Райк посоветовала всем сторонникам идеи Ромы не отчаиваться и предлагать другие варианты. Об этом же говорит и сам Викулов. «Можно найти и любое другое место. Моя главная идея заключается в том, что памятник нужно перенести в город, где люди будут его видеть. Кто-то уже просит меня написать петицию, обращение к властям. Думаю это сделать и предложить голосование, чтобы выбрать подходящие места для монумента. И хотелось бы, чтобы люди тоже могли на это как-то повлиять», - говорит Роман.
В комментариях к посту Романа люди предлагали установить памятник возле железнодорожного вокзала, на Петровской площади, на въезде в город со стороны Таллинна. Нарвский активист Рене Абрамсон заявил, что идея Викулова подразумевает размах.
«Нарвитянам, любящим такой размах, идея понравилась. Удивило под постом Ромы, что сомневающихся в этой идее так мало. Даже "продвинутый нарвский люд" хором поддержал. Это говорит, наверное, о том, что нарвитяне ищут менталитет, и такой вот размах им по душе», - считает Абрамсон.
Он добавил, что, может быть, есть смысл сделать конкурс на новую классную скульптуру в Нарве.
«Раз у людей есть запрос на такое - есть смысл его удовлетворить. Но в центре города на кольце эта скульптура неуместна. Не думаю, что "советский дух" надо ставить на пьедестал в Нарве. Мое предложение - поставить ее на гору на спортивной базе в Эккекюла. Пусть мотивирует там людей на энергичное спортивное движение. Помпезному советскому искусству нужен новый смысл, а спорт и активность - хороший смысл для этой великолепной скульптуры», - говорит Абрамсон.