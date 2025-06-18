«Размах нарвитянам по душе»: в центре Нарвы мог бы появиться советский памятник?

У себя на странице в Facebook Викулов предложил выкупить у Enefit Power старый советский монумент «Энергия»​ за 1 евро и разместить его посреди турбо-кольца рядом с Петровской площадью. На данный момент памятник находится рядом с Балтийской электростанцией, не в самом проходном месте. Он был закончен в 1982 году и установлена у въезда на станцию, символизируя мощь сланцевой энергетики.

Ранее Enefit Power уже заявляла, что хочет продать памятник городу, но с условием выделения компанией Enefit Power отдельной кадастровой единицы земли под памятником. Энергетическая компания не считает, что памятник несет в себе архитектурную или культурную ценность.

Роман Викулов. Фото: Madis Veltman

«Находящийся у умирающей Балтийской станции, в паре километров от жилых районов памятник не заметен львиной доле нарвитян, а тем более - гостям города, что очень и очень жаль, ведь он просто прекрасен. Если еще его как следует почистить, сделать достойный постамент, будет вообще красота»​, - написал Викулов. Он сказал Rus.Postimees, что идея пришла ему в голову, когда он проезжал мимо монумента на велосипеде.

«Лично мне этот памятник очень нравится, это самая современная скульптура, которая есть в Нарве, а у нас из памятников либо валуны с табличками, либо один-единственный классический Пауль Керес. А это очень впечатляющий монумент»​, - уверен Викулов.