В WhatsApp впервые появится реклама: основатели обещали, что этого никогда не произойдет

В мессенджере запустят платные подписки на каналы, рекламу в статусах, а также возможность за деньги повысить видимость канала в каталоге. Новые функции появятся на вкладке «Актуальное», где находятся разделы «Статус» и «Каналы».

В WhatsApp отметили, что для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация пользователей - данные о стране, языке, каналах, на которые они подписаны, а также сведения о взаимодействии с рекламой.

Компания заверила, что люди, которые используют мессенджер только для общения с близкими, изменений не заметят.