Маршал Сейма Польши Шимон Холовня считает, что Кремль делает все возможное, чтобы посеять раздор и нестабильность в западных странах. По его словам, Россия также пытается помешать соседним государствам строить совместную инфраструктуру, которая могла бы их укрепить. Холовня отмечает, что россияне не планируют нападать на Эстонию и Польшу с помощью традиционного оружия.