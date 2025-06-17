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ИНТЕРВЬЮ Маршал Сейма Польши: Путин атакует Эстонию и Польшу изнутри

Перевод: Ева Ойжинская
Маршал Сейма Польши Шимон Холовня 12 июня в Таллинне, в посольстве Польши.

Маршал Сейма Польши Шимон Холовня считает, что Кремль делает все возможное, чтобы посеять раздор и нестабильность в западных странах. По его словам, Россия также пытается помешать соседним государствам строить совместную инфраструктуру, которая могла бы их укрепить. Холовня отмечает, что россияне не планируют нападать на Эстонию и Польшу с помощью традиционного оружия.

В Польше спикера нижней палаты парламента называют маршалом. Именно маршал созывает обе палаты парламента, чтобы привести к присяге нового главнокомандующего Вооруженными силами Польши, то есть избранного в первый день июня президента.

По словам самого Холовни, его задача - быть мостом между проевропейским правительством Дональда Туска и берущим пример с Дональда Трампа президентом Каролем Навроцким.

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