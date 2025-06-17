НОВОЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА Борьба за власть в таллинской коалиции набирает обороты

Вице-мэр и руководитель регионального отделения Партии реформ Пеэтер Пяртель-Пере в посте в соцсетях опроверг обвинения в блокировании реорганизации Центра русской культуры, назвав претензии социал-демократов пустыми разговорами. «Мы последовательно требовали пересмотра содержания Центра русской культуры и изменения его названия. Уже в январе мы представили в городском собрании свое видение преобразования центра, а по нашей инициативе с фасада здания недавно была убрана советская символика», - написал он.

Пере также подчеркнул, что его партия с самого начала последовательно выступала за эстонизацию и модернизацию центра. По его словам, объединение Центра русской культуры с Котлом культуры и Культурным центром «Сальме» оправданно, если в результате появится новое учреждение, которое будет равноправно и эффективно обслуживать всех жителей города. «Речь идет не только о формальностях. Все это должно было произойти гораздо раньше - быстрее, продуманнее и с учетом всех последствий», - добавил он.