НОВОЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА Борьба за власть в таллинской коалиции набирает обороты

Центр русской культуры, ранее известный как Дом офицеров, и раньше становился яблоком раздора в правящих коалициях столицы. Если обычно разногласия возникали между эстоноязычными и русскоязычными членами горсобрания, то на этот раз конфликт разгорелся по инициативе Партии реформ - и на первый взгляд по совершенно непонятным причинам.
Вице-мэр и руководитель регионального отделения Партии реформ Пеэтер Пяртель-Пере в посте в соцсетях опроверг обвинения в блокировании реорганизации Центра русской культуры, назвав претензии социал-демократов пустыми разговорами. «Мы последовательно требовали пересмотра содержания Центра русской культуры и изменения его названия. Уже в январе мы представили в городском собрании свое видение преобразования центра, а по нашей инициативе с фасада здания недавно была убрана советская символика», - написал он.