Возле торговых центров открылись сверхбыстрые зарядные станции Enefit

Сверхбыстрые зарядные станции расположены у супермаркетов Rimi в Лаагри, Selver в Мериметса, Rimi в Ребасе, Selver в Юлейыэ и Rimi в Хааберсти.

«Это зарядные станции повышенной мощности, поэтому мы разместили их рядом с основными автомагистралями, чтобы перед дальней дорогой можно было быстро и удобно заполнить не только сумки с продуктами, но и подзарядить аккумулятор своего электромобиля», - говорит Яанус Рийнер, менеджер электромобильных решений компании Enefit.

В каждой точке есть две сверхбыстрые зарядные станции мощностью 320 кВт, которые позволяют заряжать четыре автомобиля одновременно.

Каждому автомобилю гарантирована зарядная мощность не менее 150 кВт.

Эта технология позволяет заряжать до 100 километров менее чем за 10 минут в зависимости от автомобиля.

«Сегодня новые сверхбыстрые зарядные станции работают и готовы обслуживать как местных, так и иностранных водителей электромобилей. Это важный шаг в развитии зарядной инфраструктуры во всем регионе», - подчеркивает Рийнер.

Помимо Эстонии, при поддержке фонда CEF новые зарядные станции появились также в Латвии и Литве.

Всего было построено 60 пунктов зарядки в 15 местах в трех странах в рамках первого раунда поддержки инфраструктуры альтернативных видов топлива, который направлен на поддержку развития европейской инфраструктуры электромобилей.

Общественная сеть зарядных станций Enefit в настоящее время является крупнейшей в Эстонии, охватывая четыре внутренних рынка и включающая более 1450 пунктов зарядки: 600 из них расположены в Эстонии, 157 в Латвии, 550 в Литве и 144 в Польше.

Все зарядные станции используют исключительно возобновляемую энергию.