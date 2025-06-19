Экспорт репрессий: Россия наращивает давление на инакомыслящих в Европе

Эксперты «ОВД-Инфо» говорят, что Россия давно является мировым лидером в сфере транснациональных репрессий (TNR), используя преследования, юридические манипуляции и насилие для подавления инакомыслия за рубежом. Но с 2022 года эти практики усилились и стали более разнообразными, представляя растущую угрозу безопасности Европы.

Что такое TNR

Транснациональные - это репрессии, когда действия властей той или иной страны направлены на преследование своих сограждан за границей. К таким действиям относятся убийства, незаконные депортации, киберугрозы, давление через «Интерпол», а также отказ во въезде в другую страну и в предоставлении государственных услуг.