Экспорт репрессий: Россия наращивает давление на инакомыслящих в Европе

После начала полномасштабной войны в Украине количество случаев репрессий, организованных российскими властями в отношении уехавших за границу россиян, выросло в восемь раз. Об этом говорится в исследовании «ОВД-Инфо», российского негосударственного правозащитного проекта, направленного на борьбу с политическими преследованиями.
Эксперты «ОВД-Инфо» говорят, что Россия давно является мировым лидером в сфере транснациональных репрессий (TNR), используя преследования, юридические манипуляции и насилие для подавления инакомыслия за рубежом. Но с 2022 года эти практики усилились и стали более разнообразными, представляя растущую угрозу безопасности Европы.