Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Экспорт репрессий: Россия наращивает давление на инакомыслящих в Европе

Репрессии в России имеют долгую историю и остаются неотъемлемой частью ее политической практики.

После начала полномасштабной войны в Украине количество случаев репрессий, организованных российскими властями в отношении уехавших за границу россиян, выросло в восемь раз. Об этом говорится в исследовании «ОВД-Инфо», российского негосударственного правозащитного проекта, направленного на борьбу с политическими преследованиями.

Эксперты «ОВД-Инфо» говорят, что Россия давно является мировым лидером в сфере транснациональных репрессий (TNR), используя преследования, юридические манипуляции и насилие для подавления инакомыслия за рубежом. Но с 2022 года эти практики усилились и стали более разнообразными, представляя растущую угрозу безопасности Европы.

Что такое TNR

Транснациональные - это репрессии, когда действия властей той или иной страны направлены на преследование своих сограждан за границей. К таким действиям относятся убийства, незаконные депортации, киберугрозы, давление через «Интерпол», а также отказ во въезде в другую страну и в предоставлении государственных услуг.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх