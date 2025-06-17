Трамп покинул саммит G7 и призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться. Он пропустит встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» в канадском Кананаскисе. В Белом доме заявили, что внезапный отъезд связан с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается обмен ударами между Израилем и Ираном, но сам Трамп пока не объяснил, почему он изменил свои планы. Незадолго до отъезда глава Белого дома написал в своей соцсети, что все жители Тегерана должны эвакуироваться.
Что отъезд Трампа значит для Украины и Ирана, и чего удалось добиться американскому президенту за первые два дня саммита?
Трамп: «Иран не может иметь ядерное оружие»
Президент США Дональд Трамп покинул саммит «Большой семерки» в Канаде вечером в понедельник, 16 июня - за день до окончания мероприятия.
«Из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня после ужина с главами государств», - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.
Сам Трамп сказал, что он покидает саммит досрочно «по очевидным причинам». «Я должен вернуться. Очень важно… Вы, вероятно, видите то же, что вижу я. И мне нужно вернуться как можно скорее», - заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите вечером в понедельник, сказал, что появились предложения о начале переговоров о прекращении огня между Ираном и Израилем, и связал их с отъездом Трампа.
Однако Трамп опроверг слова французского президента в своей соцсети Truth Social.
«Неправильно! Он понятия не имеет, почему я еду в Вашингтон, но это совершенно точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Это кое-что гораздо большее. Специально или нет, Эммануэль постоянно ошибается», - написал Трамп.
Позднее Трамп еще раз написал в Truth Social, что он не обращался к Ирану с предложением о переговорах, и добавил, что «если они хотят поговорить, они знают, как меня найти».
По данным журналистов двух американских телекомпаний (CNN и Fox News), Трамп распорядился собрать в Белом доме совещание Совета национальной безопасности.
Еще до того, как стало известно о решении Трампа досрочно отправиться в Вашингтон, глава Белого дома призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться.
«Ирану надо было подписать эту “сделку”, которую я велел им подписать. Как жаль, сколько напрасных смертей. Попросту говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил об этом снова и снова! Всем нужно немедленно эвакуироваться из Тегерана!» - гласил пост Трампа в его сети TruthSocial.
Как это часто бывает с заявлениями Трампа, что именно он имел в виду, неясно.
Без встречи с Зеленским и немедленных санкций против России
Во вторник - последний день саммита - Трамп должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, писали СМИ со ссылкой на чиновника из Белого дома. Это была бы их первая личная встреча после похорон папы римского Франциска в апреле.
Сам Зеленский накануне говорил, что намерен обсудить с американским президентом закупку оружия.
«Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, - это оборонный пакет, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», - сказал президент Украины.
Пока Зеленский не прокомментировал досрочный отъезд Трампа из Канады.
На саммите G7 Трамп успел заявить, что пока не готов вводить санкции против России, потому что хочет сначала посмотреть, можно ли заключить сделку.
«Не забывайте, санкции стоят нам очень много денег. Когда я ввожу санкции против страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто “давайте подпишем документ”. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов», - приводит Reuters слова Трампа.
Однако Макрон заявил, что он получил от Трампа «позитивные сигналы» в отношении предложенных американскими сенаторами во главе с республиканцем Линдси Грэмом санкций против России.
«Я спросил утром у президента Трампа, позволит ли он дать ход предложению сенаторов, и он ответил относительно положительно, что для меня - хорошие новости», - сказал президент Франции.
Грэм ранее подготовил законопроект о 500% тарифе для стран, импортирующих из России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Однако пока неясно, готов ли Трамп поддержать его.
Трамп не прокомментировал ремарку Макрона о законопроекте.
Однако в ходе саммита американский президент заявил, что исключить Россию из «Большой восьмерки» было ошибкой.
По мнению Трампа, если Россия осталась бы в группе, то войны в Украине не было бы.
Членство России в «Большой восьмерке» были приостановлено в 2014 году, после аннексии Крыма. В 2017 году российские власти решили окончательно покинуть группу. С тех пор G8 стала G7.
В 2018 году Трамп предложил вновь пригласить Россию в «Большую восьмерку», но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в этом не заинтересована.
Что Трамп может предпринять в отношении конфликта Ирана и Израиля
Издание Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, пишет, что на этой неделе возможна встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Сам Трамп сказал на саммите, что американцы «разговаривают [с иранцами] по телефону, но лучше говорить лично».
Вместе с тем, в очередном посте, опубликованном во вторник, Трамп заявил, что «не обращался к Ирану с предложением о “мирных переговорах” никоим образом, ни в какой форме или виде».
«Комментарии президента Трампа по поводу ирано-израильского конфликта варьировались от полной поддержки израильских ударов до решительного дистанцирования от них и обратно», - отмечает корреспондент Би-би-си при Госдепартаменте США Том Бейтман.
У Трампа есть несколько вариантов дальнейших действий, полагает Бейтман: эскалация, продолжение нынешнего курса или отступление от участия в конфликте под давлением сторонников курса президента «Сделать Америку снова великой» (Make America great again, MAGA).
Изначально СМИ писали, что Трамп не планирует подписывать общее заявление лидеров стран G7 о конфликте Израиля и Ирана.
Однако в итоге группа выпустила совместное заявление. «Мы, лидеры стран G7, подтверждаем приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке», - говорится в документе. «Мы считаем, что разрешение кризиса в Иране должно привести к более широкой деэскалации враждебности на Ближнем Востоке, включая перемирие в Газе», - резюмируют главы стран G7.
Чего Трамп успел добиться на саммите
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, объявляя о досрочном отъезде Трампа из Канады, написала, что на саммите «удалось добиться многого».
В понедельник, 16 июня, Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали торговое соглашение, о котором было объявлено еще в мае.
Президент США сказал журналистам, что Британия «очень хорошо защищена» от американских тарифов. «Знаете, почему? Потому что они мне нравятся», - пояснил Трамп.
Трамп успел встретиться в понедельник с премьер-министром Канады Марком Карни. Карни по итогам встречи сказал, что Канада и США могут в течение 30 дней договориться о пошлинах.
Дональд Трамп уже во второй раз покидает саммит G7 досрочно.
В прошлый раз это произошло в 2018 году. Тогда президент США уехал из канадского Квебека ради встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.