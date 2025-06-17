Трамп покинул саммит G7 и призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться. Он пропустит встречу с Зеленским

По данным журналистов двух американских телекомпаний (CNN и Fox News), Трамп распорядился собрать в Белом доме совещание Совета национальной безопасности.

Еще до того, как стало известно о решении Трампа досрочно отправиться в Вашингтон, глава Белого дома призвал жителей Тегерана немедленно эвакуироваться.

«Ирану надо было подписать эту “сделку”, которую я велел им подписать. Как жаль, сколько напрасных смертей. Попросту говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил об этом снова и снова! Всем нужно немедленно эвакуироваться из Тегерана!» - гласил пост Трампа в его сети TruthSocial.

Как это часто бывает с заявлениями Трампа, что именно он имел в виду, неясно.

Без встречи с Зеленским и немедленных санкций против России

Во вторник - последний день саммита - Трамп должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, писали СМИ со ссылкой на чиновника из Белого дома. Это была бы их первая личная встреча после похорон папы римского Франциска в апреле.

Сам Зеленский накануне говорил, что намерен обсудить с американским президентом закупку оружия.

«Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, - это оборонный пакет, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», - сказал президент Украины.