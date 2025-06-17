Рейтинг «Золотого мяча» сенсационно возглавил Витинья

Витинья недавно добавил в свою коллекцию очередной титул, выиграв Лигу наций в составе национальной команды. В финальном поединке сборная Португалии одолела Испанию Ламина Ямаля по пенальти (2:2, 5:3), что заметно повысило позиции полузащитника в престижном рейтинге.

Прошедший сезон стал для Витиньи настоящим прорывом. В центральной зоне «ПСЖ» он занял ключевую роль и помог команде выиграть все внутренние трофеи — Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, Витинья стал одним из лидеров парижан в их историчеком победном походе по Лиге чемпионов.