Рейтинг «Золотого мяча» сенсационно возглавил Витинья

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Витинья возглавил свежий рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч». Как сообщает TNT Sports, 24-летний футболист оказался выше таких звезд, как его одноклубники Усман Дембеле и Нуно Мендеш, а также испанского таланта «Барселоны» Ламина Ямаля и бразильца Рафинью Диаса.
Витинья недавно добавил в свою коллекцию очередной титул, выиграв Лигу наций в составе национальной команды. В финальном поединке сборная Португалии одолела Испанию Ламина Ямаля по пенальти (2:2, 5:3), что заметно повысило позиции полузащитника в престижном рейтинге.
Прошедший сезон стал для Витиньи настоящим прорывом. В центральной зоне «ПСЖ» он занял ключевую роль и помог команде выиграть все внутренние трофеи — Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, Витинья стал одним из лидеров парижан в их историчеком победном походе по Лиге чемпионов.
За минувший сезон Витинья успел провести 53 матча, отличился восемью голами и записал на свой счет три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его нынешняя рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.