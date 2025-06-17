В Кохтла-Ярве вручили дипломы 89 новым инженерам

В этом году выпуск инженеров стал одним из самых масштабных за всю историю колледжа - всего дипломы в этом году получили 95 выпускников, из которых 89 получили дипломы 16 июня, а еще шесть закончили обучение зимой. Эта цифра подтверждает, что инженерное образование в Ида-Вирумаа востребовано.

«Это не просто число. Каждый выпускник - это новый специалист, который вносит вклад в развитие экономики и промышленности Ида-Вирумаа и всей Эстонии. Наши выпускники идут работать в промышленность, местные самоуправления и школы - это прямой вклад в устойчивое будущее региона», - подчеркивает директор колледжа Маре Роозилехт.

Все учебные программы колледжа относятся к приоритетным для страны направлениям, которые играют ключевую роль в научно обоснованном экономическом развитии. Преподаваемые направления обучения включают зеленые технологии, химические технологии, информационные технологии, машиностроение и энергетику.

Развитие учебных программ также поддерживается образовательной мерой Фонда справедливого перехода, которая позволяет расширять возможности обучения именно там, где специалисты больше всего нужны - в промышленных районах, где происходят самые большие изменения. «В Ида-Вируском уезде это означает обеспечение следующего поколения квалифицированных рабочих и инженеров», - подтверждает Роозилехт.