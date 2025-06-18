Реформа Центра русской культуры в Таллинне начиналась многообещающе: все партии правящей коалиции неоднократно согласились с тем, что пора избавиться от советского реликта в самом сердце города и наполнить здание новым содержанием с новым эффективным способом управления. Спустя полгода план из почти технической процедуры превратился в тест на прочность для столичной коалиции и в источник слухов и предположений.