Реформа Центра русской культуры в Таллинне начиналась многообещающе: все партии правящей коалиции неоднократно согласились с тем, что пора избавиться от советского реликта в самом сердце города и наполнить здание новым содержанием с новым эффективным способом управления. Спустя полгода план из почти технической процедуры превратился в тест на прочность для столичной коалиции и в источник слухов и предположений.

3 июня городская управа Таллинна после долгих обсуждений одобрила проект решения о передаче Центра русской культуры (ЦРК) и культурного центра Salme Kultuurikeskus в Пыхья-Таллинне под единое управление Котла культуры. Решение оставалось принять Таллиннскому горсобранию.

Согласно одобренному управой документу, ЦРК должен в будущем превратиться в культурный центр для национальных меньшинств «Мере» на бульваре Мере. Реформу курирует вице-мэр по вопросам культуры, социал-демократ Каарел Оя. И вот сейчас, когда вопрос мог окончательно решиться в горсобрании, он застопорился.

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