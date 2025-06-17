Угроза взрыва сорвала два рейса в аэропорту

Из-за сообщения о бомбе в воскресенье вечером рейс из Хельсинки не смог приземлиться в Тарту. Поскольку самолет так и не прибыл, утренний рейс в Хельсинки в понедельник также был отменен.
Угроза взрыва, поступившая в письменной форме, не повлияла на другие рейсы, сообщил руководитель операций тартуского аэропорта Роман Куликов.
По информации полиции, письмо было частью волны массовых анонимных угроз, начавшейся в пятницу, целью которых было дестабилизировать повседневную жизнь.
Предыдущий случай, когда угроза взрыва затронула полеты из Тарту, произошел в 2009 году. Тогда сообщение было направлено не аэропорту, а авиакомпании Estonian Air, чей самолет в тот момент находился в Тарту.