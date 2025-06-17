Эстонский фехтовальщик, оправданный по делу о допинге: все еще мечтаю о медали чемпионата Европы

Пока на чемпионате Европы по фехтованию среди женщин честь Эстонии защищала Катрина Лехис, завоевавшая серебро, днем ранее турнир в десятке сильнейших завершил Стен Прийнитс. 37-летний Прийнитс больше года назад оказался под подозрением в употреблении допинга, но сумел отстоять свое имя и теперь уже в седьмой раз вошел в число 16 лучших на чемпионате Европы.
Свои успешные выступления на континентальных первенствах Прийнитс начал 16 лет назад – тогда в Пловдиве он занял 14-е место в личном зачете. После этого были два девятых места (2015, 2025), дважды десятое (2017, 2018), 12-е место в 2022 году и 16-е в 2014 году.
В начале апреля прошлого года Прийнитсу был назначен полуторагодичный запрет на участие в соревнованиях – за то, что в течение года он трижды оказался недоступен для допинг-контроля. 31 мая Апелляционная коллегия по допинговым делам Эстонии оправдала Прийнитса. Однако к тому моменту мечта попасть на Олимпиаду в Париже уже рассыпалась.
Тем не менее опытный фехтовальщик не сдался и продолжил выступления. Небольшим утешением для него стало девятое место на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Генуе (Италия).
«Чувства смешанные. Немного обидно, что вновь не удалось открыть дверь в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы», – признался он.
«Учитывая жизненные перемены и обстоятельства, через которые мне пришлось пройти, я доволен своим выступлением. Мне удалось выйти из этого темного периода», – сказал Прийнитс в интервью Postimees.
Разумеется, цель Прийнитса – не просто попасть в восьмерку сильнейших, а завоевать более весомые награды. «Хочется индивидуальную медаль», – признался спортсмен, который в 2015 году вместе с командой шпажистов стал серебряным призером чемпионата Европы в Монтрё. Тогда в состав сборной также входили Николай Новоселов, Марно Аллика и Пеэтер Турнау.
«Хотя у меня уже есть командная медаль чемпионата Европы, я все же мечтаю об индивидуальной награде. Стараюсь двигаться дальше, работать еще больше и прилагать максимум усилий, чтобы в итоге все-таки ее завоевать», – не собирается сдаваться родившийся в Хаапсалу Прийнитс.
Завтра в Италии он выйдет на дорожку в составе эстонской команды шпажистов вместе с Филиппом Дятчуком, Каспером Тафенау и Эриком Тобиасом.
«Сейчас как раз тренируемся ради этого турнира. Основная работа уже проделана, осталось немного доработать детали», – рассказал Прийнитс из спортзала.
На момент интервью Прийнитс еще не знал соперника по первому раунду, однако ясность по этому вопросу должна была появиться в ближайшие часы. Индивидуальный турнир, впрочем, дал положительную обратную связь.
«Индивидуальные выступления ребят уже проанализировали, выделили положительные моменты. Они молодые парни и проявили себя достойно. Хотя никто не прошел дальше 1/64 финала, но на групповом этапе каждый одержал по четыре победы. Это тоже показатель», – отметил Прийнитс.