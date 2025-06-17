Эстонский фехтовальщик, оправданный по делу о допинге: все еще мечтаю о медали чемпионата Европы

Свои успешные выступления на континентальных первенствах Прийнитс начал 16 лет назад – тогда в Пловдиве он занял 14-е место в личном зачете. После этого были два девятых места (2015, 2025), дважды десятое (2017, 2018), 12-е место в 2022 году и 16-е в 2014 году.

В начале апреля прошлого года Прийнитсу был назначен полуторагодичный запрет на участие в соревнованиях – за то, что в течение года он трижды оказался недоступен для допинг-контроля. 31 мая Апелляционная коллегия по допинговым делам Эстонии оправдала Прийнитса. Однако к тому моменту мечта попасть на Олимпиаду в Париже уже рассыпалась.

Тем не менее опытный фехтовальщик не сдался и продолжил выступления. Небольшим утешением для него стало девятое место на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Генуе (Италия).

«Чувства смешанные. Немного обидно, что вновь не удалось открыть дверь в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы», – признался он.

«Учитывая жизненные перемены и обстоятельства, через которые мне пришлось пройти, я доволен своим выступлением. Мне удалось выйти из этого темного периода», – сказал Прийнитс в интервью Postimees.

Разумеется, цель Прийнитса – не просто попасть в восьмерку сильнейших, а завоевать более весомые награды. «Хочется индивидуальную медаль», – признался спортсмен, который в 2015 году вместе с командой шпажистов стал серебряным призером чемпионата Европы в Монтрё. Тогда в состав сборной также входили Николай Новоселов, Марно Аллика и Пеэтер Турнау.