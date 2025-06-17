Миллиардер Маск опубликовал отрицательные результаты теста на наркотики: утверждалось, что он злоупотреблял кетамином

Фотографию он сопроводил комментарием: «Лол».

Из документа следует, что анализ был сдан 11 июня 2025 года.

The New York Times ранее сообщала, что Маск в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа употреблял наркотические вещества «гораздо чаще, чем было известно ранее». Утверждалось, что Маск, в частности, злоупотреблял кетамином.

По словам собеседников издания, Маск иногда принимал кетамин ежедневно, а также смешивал его с другими наркотиками. В публикации говорилось, что бизнесмен также принимал экстази и галлюциногенные грибы.

Газета отмечала, что остается неизвестным, продолжил ли Маск употреблять наркотические вещества после того, как присоединился к администрации Трампа и возглавил Департамент эффективности правительства США.