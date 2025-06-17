ГРАФИК Кто сделал большой скачок, а кто исчез с радаров: исследование выявило любимые бренды жителей Эстонии

По словам эксперта Kantar Emor Катрин Мяннастэ, YouTube на протяжении многих лет был фаворитом у мужчин, чаще неэстонцев по национальности. «Если раньше этот бренд особенно ценили молодые мужчины, то теперь его позиции ещё сильнее среди людей среднего и старшего возраста, - прокомментировала Мяннастэ. - С другой стороны, Kalev, который в прошлом году потерял первое место, за последние два года стал пользоваться популярностью у молодых людей до 25 лет».