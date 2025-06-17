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ГРАФИК Кто сделал большой скачок, а кто исчез с радаров: исследование выявило любимые бренды жителей Эстонии

Торговые марки.

Согласно исследованию Kantar Emor, YouTube и Kalev уже много лет соревнуются за звание самого любимого бренда среди жителей Эстонии, но на этот раз YouTube оказался на первом месте. За брендом Kalev практически с равным результатом следуют Swedbank и Smart-ID.

По словам эксперта Kantar Emor Катрин Мяннастэ, YouTube на протяжении многих лет был фаворитом у мужчин, чаще неэстонцев по национальности. «Если раньше этот бренд особенно ценили молодые мужчины, то теперь его позиции ещё сильнее среди людей среднего и старшего возраста, - прокомментировала Мяннастэ. - С другой стороны, Kalev, который в прошлом году потерял первое место, за последние два года стал пользоваться популярностью у молодых людей до 25 лет».

В борьбе за третье место между Swedbank и Smart-ID, Swedbank с небольшим отрывом вошёл в тройку лидеров. По сравнению с прошлогодним исследованием и Swedbank, и Smart-ID поднялись на одну позицию в рейтинге. В этом году пятёрку лидеров замыкает iPhone, который значительно улучшил свой рейтинг.

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