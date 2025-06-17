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«Это важно для достижения душевного спокойствия». В отношении Pihlakodu подано заявление о возбуждении уголовного дела

Перевод: Павел Соболев
Олави-Юри Луйк.

Вчера три топ-адвоката подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении дома престарелых Pihlakodu в Табасалу, чтобы привлечь этот дом престарелых к ответственности как юридическое лицо в связи с изнасилованием пожилых людей.

В понедельник в прокуратуре состоялись встречи с родственниками жертв действий в Pihlakodu и их представителями. Адвокат Олави-Юри Луйк сказал, что целью было передать в прокуратуру дополнительные и вновь собранные доказательства, и, среди прочего, было подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Помимо Луйка, заявление подготовили еще два топ-юриста, Оливер Няэс и Элизе Альтрофф.

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