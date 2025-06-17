«Это важно для достижения душевного спокойствия». В отношении Pihlakodu подано заявление о возбуждении уголовного дела

В понедельник в прокуратуре состоялись встречи с родственниками жертв действий в Pihlakodu и их представителями. Адвокат Олави-Юри Луйк сказал, что целью было передать в прокуратуру дополнительные и вновь собранные доказательства, и, среди прочего, было подано заявление о возбуждении уголовного дела.