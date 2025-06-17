Образовательный тупик: соцдемы призывают министерство решить вопрос с гимназиями

«В Эстонии происходит напряженная борьба за места в гимназиях. Конкуренция сильна не только в Таллинне и Харьюмаа, но и в Тарту с Пярну. Ситуация достигла такого критического уровня, что даже отличники оказываются в очередях, а некоторым молодым людям прямо говорят, что им не следует рассчитывать на поступление в гимназию», - заявила соцдем Эстер Карузе при передаче запроса в Рийгикогу.

«Решение министерства, согласно которому молодежи советуют идти в центры профессионального образования, не является реалистичным, так как конкуренция на самые популярные специальности тоже большая. В то же самое время образование - это самое важное основание для обеспечения равных возможностей», - подытожила Карузе.

Она назвала удивительной ситуацию, когда совсем недавно было введено обязательное школьное обучение до 18 лет, но при этом не удается обеспечить всем молодым людям места для продолжения образования: «Кроме того, министерство образования начало процесс закрытия малых гимназий в сельских районах, что свидетельствует об образовательной политике без целостного видения, четкой цели и справедливого отношения».

Депутат считает, что Кристине Каллас следует объяснить, собирается ли министерство в ближайшее время открыть новые гимназические классы или расширить возможности имеющихся школ. «Как государство гарантирует, что среднее образование в будущем останется доступным для каждого молодого человека независимо от места проживания, семейного происхождения или способностей?», - спрашивают социал-демократы.

Поскольку и в следующем, и в последующем году в Эстонии ожидается большое количество выпускников 9-х классов, по словам Карузе, необходимо немедленно принимать меры для предотвращения или уменьшения проблемы.