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От Яака Мадисона и Марины Кальюранд требуют вернуть пятизначные суммы, называя их запрещенными пожертвованиями

Перевод: Павел Соболев
Яак Мадисон и Марина Кальюранд.

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) сделала предписание депутатам Европарламента Яаку Мадисону (Центристская партия) и Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия), требуя, чтобы Мадисон вернул 15 330 евро, а Кальюраннд - 13 439 евро, поскольку комисия сочла, что они получили запрещенные пожертовования на избирательную кампанию.

В случае Мадисона ERJK считает, что публичное собрание, состоявшееся 21 апреля 2024 года в центре Solaris в Таллинне на тему «Как выжить между Востоком и Западом», было запрещенным пожертвованием. Перед мероприятием, проведенным в центре Solaris, Kanal2 транслировал его рекламу в течение недели. Расходы были покрыты фракцией Мадисона в Европейском парламенте «Идентичность и демократия».

ERJK считает, что мероприятие и телевизионная реклама являются частью избирательной кампании Мадисона в Европейский парламент, поскольку они состоялись всего за два месяца до выборов в Европейский парламент 9 июня 2024 года.

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