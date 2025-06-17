От Яака Мадисона и Марины Кальюранд требуют вернуть пятизначные суммы, называя их запрещенными пожертвованиями

В случае Мадисона ERJK считает, что публичное собрание, состоявшееся 21 апреля 2024 года в центре Solaris в Таллинне на тему «Как выжить между Востоком и Западом», было запрещенным пожертвованием. Перед мероприятием, проведенным в центре Solaris, Kanal2 транслировал его рекламу в течение недели. Расходы были покрыты фракцией Мадисона в Европейском парламенте «Идентичность и демократия».