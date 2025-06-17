Предприниматель: ключ к успеху Литвы – не поступай как Эстония

Уже никто не сомневается: предпринимательская среда в Эстонии застопорилась, в то время как наши южные соседи - Латвия и Литва - демонстрируют быстрые темпы роста. Даже настолько быстрые, что Эстония в международном рейтинге конкурентоспособности отстает от Литвы на дюжину позиций. «Эстонцы привыкли к комфорту, забыли о своих сильных сторонах и переняли ошибки Литвы. Литва же поступила наоборот», - назвал одну из причин литовский предприниматель Роберт Юодка.
Во вторник был опубликован рейтинг международной конкурентоспособности стран по версии Международного института управленческого развития (IMD) в Лозанне: Эстония заняла 33-е место среди 69 стран, что совпадает с результатом прошлого года.