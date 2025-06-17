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Предприниматель: ключ к успеху Литвы – не поступай как Эстония

Перевод: София Солдатенко
Литовский предприниматель Роберт Юодка также является членом правления Литовской ассоциации предприятий оборонной промышленности и сферы безопасности. На фото он демонстрирует произведенное в Литве оружие для борьбы с дронами.

Уже никто не сомневается: предпринимательская среда в Эстонии застопорилась, в то время как наши южные соседи - Латвия и Литва - демонстрируют быстрые темпы роста. Даже настолько быстрые, что Эстония в международном рейтинге конкурентоспособности отстает от Литвы на дюжину позиций. «Эстонцы привыкли к комфорту, забыли о своих сильных сторонах и переняли ошибки Литвы. Литва же поступила наоборот», - назвал одну из причин литовский предприниматель Роберт Юодка.

Во вторник был опубликован рейтинг международной конкурентоспособности стран по версии Международного института управленческого развития (IMD) в Лозанне: Эстония заняла 33-е место среди 69 стран, что совпадает с результатом прошлого года.

В то же время Литва поднялась по сравнению с прошлым годом на девять позиций, а Латвия - на семь. В 2025 году Литва занимает 21-е место, что даже лучше, чем 22-е место в 2022 году, предшествовавшее нашему падению.

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