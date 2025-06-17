ПРИЙТ ХЫБЕМЯГИ Как социал-демократы использовали Delfi и Eesti Ekspress в своих интересах

- Маски были сброшены в редакционной статье Eesti Päevaleht
- Сейчас Delfi можно назвать медиа с социал-демократическим уклоном
17 июня Рийгикогу принял поправки к Закону о конкуренции с поддержкой 66 депутатов. Среди них были представители Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества» и Центристской партии. Против выступили 15 членов парламента, включая всех присутствовавших соцдемов, пишет главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.
Вместо того, чтобы освещать события объективно и беспристрастно, журналисты Delfi и Eesti Ekspress на протяжении нескольких недель вели против законопроекта яростную медиа-кампанию.
Накануне третьего чтения Закона о конкуренции в Рийгикогу Delfi и Eesti Ekspress охватило сильное беспокойство. Возник вопрос: как помешать принятию этого закона? В кампании использовали любые доступные методы, но при этом ей был присущ один общий недостаток: отсутствие достоверных фактов. Вместо этого звучали только анонимные обвинения, неопределенные догадки и скрытые нападки. Кому же на самом деле это было выгодно?
Маски были сброшены в редакционной статье Eesti Päevaleht. Из нее стало ясно, против чего на самом деле неделями боролись Delfi и Eesti Ekspress. До этого шла речь о мутных намеках, влиятельных лицах и прочем, но истинной причиной была борьба с законопроектом о конкуренции, который сегодня в третьем чтении получил одобрение подавляющего большинства.
Отмотав немного назад, можно сказать, что первый проект по переносу директивы ЕС о конкуренции получил резкую критику и противодействие со стороны юристов, канцлера юстиции, университетских правоведов, адвокатов и предпринимательских организаций.
Этот проект фактически лишал компании возможности защищаться от обвинений в вопросах конкуренции. Вместо этого предусматривалась активная обязанность компаний и их работников сотрудничать с органами, собирая и представляя доказательства против себя самих. Отказ от такого «сотрудничества» грозил серьезными штрафами и принудительными мерами. Кроме того, предлагалось нарушить тайну переписки в административных делах без судебного решения, что противоречит Конституции.
С приходом к власти правительства Кристена Михала, сменившего кабинет Каи Каллас, прежний проект был заменен на новый. Именно этот обновленный, более благоприятный для бизнеса и логичный законопроект и показался социал-демократам неприемлемым.
Материалы Delfi и Eesti Ekspress четко отражают повестку социал-демократов.
Они развернули масштабную медиакампанию, главным рупором которой стали Delfi и Eesti Ekspress. Редакционная статья Päevaleht обрушила критику на Партию реформ, «Ээсти 200», Маргуса Цахкна, премьер-министра Кристена Михала, Postimees, известных PR-специалистов и других. Все ошибаются! А кто же прав?...Материалы Delfi и Eesti Ekspress четко отражают повестку социал-демократов. К их инициативе присоединился и Äripäev, который, не вдаваясь в суть законопроекта, просто решил принять участие в медийной борьбе.
Postimees не одобряет слепое принятие абсурдных норм ЕС и не приемлет попыток чиновников подчинить парламент своей воле. Мы поддерживаем предпринимателей, чтобы они могли спокойно вести бизнес без страха перед преследованиями. Кроме того, мы открыто заявляем: Postimees - это издание с национальной позицией, которое поддерживает всё, что приносит пользу Эстонии, и противостоит всему, что ей вредит. Первый проект закона о конкуренции, предполагающий самообвинение и разрешающий слежку без судебного решения, был явно вреден для бизнеса в Эстонии.
Как социал-демократы обвели вокруг пальца медиахолдинг Delfi и взяли его под свой контроль? Что они получили взамен? Какие связи существуют между руководством Delfi и ведущими представителями социал-демократов? Однажды я в шутку сказал, что у Delfi леволиберальная позиция, на что там ответили, что не понимают, о чем идет речь. Но совместная кампания Delfi и социал-демократов против законопроекта о конкуренции незадолго до муниципальных выборов говорит сама за себя.
Сейчас Delfi можно назвать медиа с социал-демократическим уклоном. В этом нет ничего плохого, но важно честно признать такой выбор. Однако сотрудничество с социал-демократами не обходится без рисков, что ярко показала их попытка сорвать ориентированный на предпринимателей законопроект о конкуренции.