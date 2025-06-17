С приходом к власти правительства Кристена Михала, сменившего кабинет Каи Каллас, прежний проект был заменен на новый. Именно этот обновленный, более благоприятный для бизнеса и логичный законопроект и показался социал-демократам неприемлемым.

Материалы Delfi и Eesti Ekspress четко отражают повестку социал-демократов.

Они развернули масштабную медиакампанию, главным рупором которой стали Delfi и Eesti Ekspress. Редакционная статья Päevaleht обрушила критику на Партию реформ, «Ээсти 200»​, Маргуса Цахкна, премьер-министра Кристена Михала, Postimees, известных PR-специалистов и других. Все ошибаются! А кто же прав?...Материалы Delfi и Eesti Ekspress четко отражают повестку социал-демократов. К их инициативе присоединился и Äripäev, который, не вдаваясь в суть законопроекта, просто решил принять участие в медийной борьбе.

Postimees не одобряет слепое принятие абсурдных норм ЕС и не приемлет попыток чиновников подчинить парламент своей воле. Мы поддерживаем предпринимателей, чтобы они могли спокойно вести бизнес без страха перед преследованиями. Кроме того, мы открыто заявляем: Postimees - это издание с национальной позицией, которое поддерживает всё, что приносит пользу Эстонии, и противостоит всему, что ей вредит. Первый проект закона о конкуренции, предполагающий самообвинение и разрешающий слежку без судебного решения, был явно вреден для бизнеса в Эстонии.

Как социал-демократы обвели вокруг пальца медиахолдинг Delfi и взяли его под свой контроль? Что они получили взамен? Какие связи существуют между руководством Delfi и ведущими представителями социал-демократов? Однажды я в шутку сказал, что у Delfi леволиберальная позиция, на что там ответили, что не понимают, о чем идет речь. Но совместная кампания Delfi и социал-демократов против законопроекта о конкуренции незадолго до муниципальных выборов говорит сама за себя.