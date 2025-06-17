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Во вторник утром 77-летняя женщина была сбита автомобилем, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

Во вторник утром на улице Туру в Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 77-летняя женщина была сбита автомобилем при пешем пересечении дороги.

75-летний водитель был трезв и имеет водительские права. Тяжело пострадавшая женщина была доставлена ​​в больницу.

«То, как располагались участники ДТП на дороге в момент столкновения, и что стало причиной аварии с такими серьезными последствиями, будет выясняться в ходе разбирательства», - заявила Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

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