Во вторник утром 77-летняя женщина была сбита автомобилем, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу

Во вторник утром на улице Туру в Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 77-летняя женщина была сбита автомобилем при пешем пересечении дороги.
75-летний водитель был трезв и имеет водительские права. Тяжело пострадавшая женщина была доставлена в больницу.
«То, как располагались участники ДТП на дороге в момент столкновения, и что стало причиной аварии с такими серьезными последствиями, будет выясняться в ходе разбирательства», - заявила Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.