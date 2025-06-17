Юрист: материал Eesti Ekspress полон ложных утверждений

По словам юриста Михкеля Нукка, статья, опубликованная 16 июня в Eesti Ekspress под заголовком «Исключительное давление на политиков: более благоприятное освещение в Postimees в обмен на выгодный для владельца газеты закон», содержит множество ложных утверждений, быстрое опровержение которых со стороны автора статьи должно быть неизбежным, в противном случае он рассмотрит возможность принятия правовых мер.
По словам Нукка, журналист Eesti Ekspress Мартин Лайне связался с ним на прошлой неделе и задал множество вопросов, основанных на ложных утверждениях, согласно которым, якобы он на встрече с советником лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, Воотелем Пяй, он якобы пытался настойчиво влиять на социал-демократов, чтобы те принимали политические решения в интересах бизнесмена Маргуса Линнамяэ.
Журналист Eesti Ekspress утверждал, что обсуждались такие темы, как законопроект о больничных аптеках, вопросы, связанные с Законом о конкуренции, а также участок земли на Пальяссааре, принадлежащий Линнамяэ. В обмен Нукка якобы предлагал социал-демократам позитивное освещение в Postimees.
По словам Нукка, 9 июня он прямо ответил Мартину Лайне, что вышеуказанные постановки вопросов и исходная информация журналиста не соответствуют действительности, и если кто-то сказал подобное журналисту, то он лгал. При этом Нукка предупредил о последствиях публикации ложных утверждений и возможном причинении ущерба. Тем не менее журналист осветил эту тему в обвинительном ключе, точно так же, как формулировал свои вопросы.
Ложные утверждения, прозвучавшие в статье
Eesti Ekspress написал: «Юрист передал политическому советнику важное сообщение: если хочешь впредь избегать подобных скандалов, следует пересмотреть пару законов». По заверениям Нукка, ничего подобного или близкого к этому не было.
Eesti Ekspress написал: «Идея пойти на обед возникла у Пяй и Нукка якобы из безобидного обсуждения статей Луст, и Нукка предложил обсудить эту тему с владельцем Postimees Линнамяэ». По словам Нукка, сам Воотель Пяй через Facebook попросил его поговорить с Маргусом Линнамяэ. План обеда не был связан с темой журналистки Elu24 Катрин Луст.
Eesti Ekspress написал: «За обеденным столом Нукка передал советнику лидера социал-демократов сообщение, что освещение в Postimees можно пересмотреть, но... социал-демократам следует пересмотреть свои позиции по некоторым вопросам». По утверждению Нукка, ничего подобного или близкого к этому не было.
Eesti Ekspress написал: «Насколько известно Ekspress, за обеденным столом обсуждались, среди прочего, связанный с Линнамяэ крупный проект Ecobay на полуострове Пальяссааре, который застопорился в находящейся под управлением соцдемов горуправе. Также обсуждался законопроект, разрешающий ввоз лекарств в больничные аптеки». По словам Нукка, на встрече эти темы даже не упоминались, и ни на одной встрече с Пяй эти вопросы не поднимались.
Eesti Ekspress написал: «Пяй подтвердил Ekspress факт встречи и то, что темой разговора было освещение в Postimees». По словам Нукка, разговор о медийном освещении инициировал сам Воотель Пяй, предлагая найти способы увеличить освещение Ляэнеметса на фоне его товарища по партии Евгения Осиновского. Кроме начатого самим Воотелем Пяй, другого разговора на тему журналистского освещения не было, тем более что Нукка не имеет никакого отношения к творческому содержанию Postimees.
Eesti Ekspress написал: «На встрече мы обсуждали, чем могут быть вызваны необоснованно враждебные материалы некоторых журналистов Postimees Grupp в отношении меня, моего руководителя - лидера социал-демократов и тогдашнего министра внутренних дел, сказал он. Пяй понял, что враждебные медийные материалы могут быть связаны с позициями социал-демократов». По словам Нукка, эти утверждения неверны, и на встрече не допускалось спекуляций по этому поводу.
Eesti Ekspress написал: «Например, Нукка на встрече заявил, что Postimees готовит негативную статью о самом Пяй». По словам Нукка, он ничего не знает о планируемых в Postimees статьях, то есть такое утверждение является полностью ложным.
По мнению Нукка, обязанность журналиста - установить и при необходимости доказать, говорит ли источник правду. «В данном случае одна из сторон рассматриваемой темы ясно заявила, что фактические утверждения, выведенные из слов источника, не соответствуют истине. Тем не менее журналист Мартин Лайне проигнорировал это и выдвинул прямые обвинительные утверждения, создав повествование, намекающее на незаконную деятельность как в адрес Нукка, так и косвенно в адрес Postimees и Маргуса Линнамяэ, что однозначно неверно и требует немедленного опровержения», - говорится в сообщении, отправленном Нукка.