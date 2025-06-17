Юрист: материал Eesti Ekspress полон ложных утверждений

Eesti Ekspress написал: «За обеденным столом Нукка передал советнику лидера социал-демократов сообщение, что освещение в Postimees можно пересмотреть, но... социал-демократам следует пересмотреть свои позиции по некоторым вопросам». По утверждению Нукка, ничего подобного или близкого к этому не было.

Eesti Ekspress написал: «Насколько известно Ekspress, за обеденным столом обсуждались, среди прочего, связанный с Линнамяэ крупный проект Ecobay на полуострове Пальяссааре, который застопорился в находящейся под управлением соцдемов горуправе. Также обсуждался законопроект, разрешающий ввоз лекарств в больничные аптеки». По словам Нукка, на встрече эти темы даже не упоминались, и ни на одной встрече с Пяй эти вопросы не поднимались.

Eesti Ekspress написал: «Пяй подтвердил Ekspress факт встречи и то, что темой разговора было освещение в Postimees». По словам Нукка, разговор о медийном освещении инициировал сам Воотель Пяй, предлагая найти способы увеличить освещение Ляэнеметса на фоне его товарища по партии Евгения Осиновского. Кроме начатого самим Воотелем Пяй, другого разговора на тему журналистского освещения не было, тем более что Нукка не имеет никакого отношения к творческому содержанию Postimees.