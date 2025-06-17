Какова конечная цель израильской военной операции в Иране?

Военные операции Израиля, заявил он, расчищают вам путь к достижению своей свободы.

Теперь, в то время как Израиль наносит новые удары и расширяет круг целей, а Иран пытается отвечать, многие задаются вопросом: какова же настоящая конечная цель Израиля?

В пятницу Израиль нанес беспрецедентный удар по Ирану, в том числе по Тегерану. Фото: Getty Images

Состоит ли эта цель в том, чтобы, как заявил в первую же ночь ударов Нетаньяху, положить конец «ядерной и ракетной угрозе со стороны исламского режима»?

Или это было сделано и для того, чтобы положить конец дальнейшим переговорам между США и Ираном о сворачивании ядерной программы Тегерана, в которых Ирану за это предлагалась отмена болезненных для него санкций?

Или же это послание иранцам о расчистке пути к достижению свободы было намеком на попытку достичь еще более грандиозной цели - положить конец клерикальной власти в Иране?

От генералов до Трампа: к кому прислушивается Нетаньяху?

Всю свою политическую карьеру нынешний премьер-министр Израиля - он занимает этот пост уже дольше других - считал своей личной миссией предупреждать мир об опасности, которую представляет Исламская Республика Иран.

Не секрет, что за эти годы и американские президенты, и его собственные генералы не раз отговаривали Нетаньяху от ударов по ядерным объектам Ирана.