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Студия Postimees: Иванова ночь близко – полиция особенно строга?

С приближением Ивановой ночи наступает горячая пора для полиции. Какие проверки пройдут на дорогах? Чем рискуют нарушители закона?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии патрульный полицейский Михаил Береснев. Следите за беседой в 10:00!

  • Как долго продлится усиленный режим? 
  • Вовлечены ли помощники полицейских?
  • К чему наиболее пристальный контроль?
  • Насколько суровы сейчас штрафы?
  • Как дисциплинировать лихачей?  
  • Наркотики – еще больший бич, чем алкоголь?
  • Часто ли конфискуют машины и лишают прав?
  • Как предупредить проблемы в Иванову ночь?
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