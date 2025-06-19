Студия Postimees: Иванова ночь близко – полиция особенно строга?

С приближением Ивановой ночи наступает горячая пора для полиции. Какие проверки пройдут на дорогах? Чем рискуют нарушители закона?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии патрульный полицейский Михаил Береснев. Следите за беседой в 10:00!
- Как долго продлится усиленный режим?
- Вовлечены ли помощники полицейских?
- К чему наиболее пристальный контроль?
- Насколько суровы сейчас штрафы?
- Как дисциплинировать лихачей?
- Наркотики – еще больший бич, чем алкоголь?
- Часто ли конфискуют машины и лишают прав?
- Как предупредить проблемы в Иванову ночь?