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УВЕЛИЧЕНЫ СИЛЫ Полицейский раскрыл план проверок на дорогах

  • Водителей будут «продувать» день и ночь
  • Пройдет повсеместный замер скорости
  • Год назад проверили 17 000 водителей

С приближением Ивановой ночи наступает горячая пора для полиции. Какие проверки пройдут на дорогах? Чем рискуют нарушители закона?

На вопросы Rus.Postimees ответил в студии патрульный полицейский Михаил Береснев

Выдержки из беседы:

– Как долго полиция будет работать усиленным составом? Сколько продлится период расширенных проверок?

– Мы составили план предотвращения возможных рисков. Конкретных дат называть не буду, но нас точно будет много на улицах за несколько дней до и после праздников.

– Стоит ли нарушителям закона рассчитывать на снисхождение или надеяться на то, что у полиции летом ограничены ресурсы, поскольку сейчас период отпусков?

– Действительно, у нас сейчас отпуска, но при этом имеются помощники полицейских, которые помогают нам осуществлять надзор за дорожным движением и общественным порядком.

Помощники полицейских прошли курсы, тактическое обучение и участвуют в патрульных действиях, в надзоре за дорожным движением и могут также самостоятельно реагировать на определенные вызовы.

– Перечислите нам, какие проверки пройдут на дорогах?

– В первую очередь водители должны быть готовы к проверкам на трезвость, особенно много таких проверок будет в Таллинне и Харьюмаа.

Мой совет тем, кто выпил – полностью исключить поездку или организовать празднование так, чтобы в компании был трезвый водитель, который поможет вам доехать из пункта А в пункт Б. Если такого водителя нет, то можно воспользоваться услугами общественного транспорта или такси.

– Насколько сурово будет действовать полиция в отношении нарушителей?

– Будем действовать настолько жестко, насколько того требует конкретная ситуация. Закон един для всех и в праздничные, и в обычные рабочие дни.

Напомню, что чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь и тем меньше времени на реакцию водителя. Может появиться такое чувство, как туннельный взгляд, когда водитель просто не заметит опасность. Мы обязательно будем мерить скорость и продувать водителей как ночью, так и днем.

Если говорить о размере штрафов, то решением правительства с начала этого года штрафная единица увеличилась до 8 евро (в два разаприм. ред.).

При максимальных нарушениях каждый конкретный случай рассматриваем отдельно. Мы взвешиваем обстоятельства. Смотрим, насколько высоким было превышение или степень опьянения. Учитываем разъяснения самого водителя.

Помимо внушительного штрафа, возможно дополнительное наказание – например, арест. То есть, это шоковое временное лишение свободы.

Мы также можем лишить водительских прав, конфисковать автомобиль. Подобные меры применяются к самым жестким нарушителям закона. При этом мы досконально взвешиваем все обстоятельства.

– О чем говорит статистика прошлых лет?

– В минувшем году в праздничный период за трое суток по всей Эстонии было проверено около 17 тысяч водителей – на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В итоге было выявлено более 60 человек в состоянии различного опьянения. Кроме того, было зафиксировано 120 случаев превышения скорости.

В общей сложности, включая итоги проверок общественного порядка, около 90 человек были доставлены в вытрезвители, потому что их поведение представляло опасность для окружающих.

И чем больше мы проводим проверок на скорость и трезвость, тем больше выявляем нарушений.

– Какие максимальные превышения скорости фиксируются на наших дорогах?

– Помню из своей практики, что несколько месяцев назад было зафиксировано превышение более 50 км в час.

В Таллинне наблюдается плохая тенденция – водители превышают в среднем 10 км при допустимой скорости 50 км/час. Это почему-то считается нормальным тоном.

Сильно распространенным стало использование телефонов за рулем, что отвлекает внимание водителей на разные звонки, социальные сети и так далее. Напомню, что большие трагедии случаются из-за мелочей.

– Где будут действовать усиленные меры контроля?

– Хочу сказать, что мы действительно очень активно готовимся к неделе праздников. Наша задача – обеспечить безопасную обстановку, чтобы все люди вернулись после вечеринок домой и ни в коем случае не оказались в отделении полиции. Мы будем увеличенным составом патрулировать улицы города.

Этот режим будет действовать как в городах и уездах, так и в селах: на шоссе, внутренних дорогах и маленьких проселочных улицах. Мы будем следить за исполнением закона о дорожном движением и общественного порядка абсолютно везде.

– Что изменится в сравнении с привычным ритмом?

– Обычный человек сможет заметить, что полицейских машин и самих полицейских будет действительно много. Кроме того, запланированы рейды.

Мы будем активно измерять опьянение у водителей – как алкогольное, так и наркотическое. Речь идет о классическом способе: полицейские стоят в ряд и «продувают» водителей.

Наша задача – не дать пьяному водителю совершить что-то ужасное, чтобы не дай бог ничего не случилось ни с ним, ни с кем-то другим, ни с его имуществом.

Нас будет действительно много, и мы готовы в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И ночью, и днем.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: Иванова ночь близко – полиция особенно строга? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
  • Как долго продлится усиленный режим? 
  • Вовлечены ли помощники полицейских?
  • К чему наиболее пристальный контроль?
  • Насколько суровы сейчас штрафы?
  • Как дисциплинировать лихачей?  
  • Наркотики – еще больший бич, чем алкоголь?
  • Часто ли конфискуют машины и лишают прав?
  • Как предупредить проблемы в Иванову ночь?

 Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

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