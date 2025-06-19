УВЕЛИЧЕНЫ СИЛЫ Полицейский раскрыл план проверок на дорогах

Напомню, что чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь и тем меньше времени на реакцию водителя. Может появиться такое чувство, как туннельный взгляд, когда водитель просто не заметит опасность. Мы обязательно будем мерить скорость и продувать водителей как ночью, так и днем.

Если говорить о размере штрафов, то решением правительства с начала этого года штрафная единица увеличилась до 8 евро (в два раза – прим. ред.).

При максимальных нарушениях каждый конкретный случай рассматриваем отдельно. Мы взвешиваем обстоятельства. Смотрим, насколько высоким было превышение или степень опьянения. Учитываем разъяснения самого водителя.

Помимо внушительного штрафа, возможно дополнительное наказание – например, арест. То есть, это шоковое временное лишение свободы.

Мы также можем лишить водительских прав, конфисковать автомобиль. Подобные меры применяются к самым жестким нарушителям закона. При этом мы досконально взвешиваем все обстоятельства.

– О чем говорит статистика прошлых лет?

– В минувшем году в праздничный период за трое суток по всей Эстонии было проверено около 17 тысяч водителей – на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В итоге было выявлено более 60 человек в состоянии различного опьянения. Кроме того, было зафиксировано 120 случаев превышения скорости.

В общей сложности, включая итоги проверок общественного порядка, около 90 человек были доставлены в вытрезвители, потому что их поведение представляло опасность для окружающих.