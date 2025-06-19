УВЕЛИЧЕНЫ СИЛЫ Полицейский раскрыл план проверок на дорогах

- Водителей будут «продувать» день и ночь
- Пройдет повсеместный замер скорости
- Год назад проверили 17 000 водителей
С приближением Ивановой ночи наступает горячая пора для полиции. Какие проверки пройдут на дорогах? Чем рискуют нарушители закона?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии патрульный полицейский Михаил Береснев.
Выдержки из беседы:
– Как долго полиция будет работать усиленным составом? Сколько продлится период расширенных проверок?
– Мы составили план предотвращения возможных рисков. Конкретных дат называть не буду, но нас точно будет много на улицах за несколько дней до и после праздников.
– Стоит ли нарушителям закона рассчитывать на снисхождение или надеяться на то, что у полиции летом ограничены ресурсы, поскольку сейчас период отпусков?
– Действительно, у нас сейчас отпуска, но при этом имеются помощники полицейских, которые помогают нам осуществлять надзор за дорожным движением и общественным порядком.
Помощники полицейских прошли курсы, тактическое обучение и участвуют в патрульных действиях, в надзоре за дорожным движением и могут также самостоятельно реагировать на определенные вызовы.
– Перечислите нам, какие проверки пройдут на дорогах?
– В первую очередь водители должны быть готовы к проверкам на трезвость, особенно много таких проверок будет в Таллинне и Харьюмаа.
Мой совет тем, кто выпил – полностью исключить поездку или организовать празднование так, чтобы в компании был трезвый водитель, который поможет вам доехать из пункта А в пункт Б. Если такого водителя нет, то можно воспользоваться услугами общественного транспорта или такси.
– Насколько сурово будет действовать полиция в отношении нарушителей?
– Будем действовать настолько жестко, насколько того требует конкретная ситуация. Закон един для всех и в праздничные, и в обычные рабочие дни.
Напомню, что чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь и тем меньше времени на реакцию водителя. Может появиться такое чувство, как туннельный взгляд, когда водитель просто не заметит опасность. Мы обязательно будем мерить скорость и продувать водителей как ночью, так и днем.
Если говорить о размере штрафов, то решением правительства с начала этого года штрафная единица увеличилась до 8 евро (в два раза – прим. ред.).
При максимальных нарушениях каждый конкретный случай рассматриваем отдельно. Мы взвешиваем обстоятельства. Смотрим, насколько высоким было превышение или степень опьянения. Учитываем разъяснения самого водителя.
Помимо внушительного штрафа, возможно дополнительное наказание – например, арест. То есть, это шоковое временное лишение свободы.
Мы также можем лишить водительских прав, конфисковать автомобиль. Подобные меры применяются к самым жестким нарушителям закона. При этом мы досконально взвешиваем все обстоятельства.
– О чем говорит статистика прошлых лет?
– В минувшем году в праздничный период за трое суток по всей Эстонии было проверено около 17 тысяч водителей – на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В итоге было выявлено более 60 человек в состоянии различного опьянения. Кроме того, было зафиксировано 120 случаев превышения скорости.
В общей сложности, включая итоги проверок общественного порядка, около 90 человек были доставлены в вытрезвители, потому что их поведение представляло опасность для окружающих.
И чем больше мы проводим проверок на скорость и трезвость, тем больше выявляем нарушений.
– Какие максимальные превышения скорости фиксируются на наших дорогах?
– Помню из своей практики, что несколько месяцев назад было зафиксировано превышение более 50 км в час.
В Таллинне наблюдается плохая тенденция – водители превышают в среднем 10 км при допустимой скорости 50 км/час. Это почему-то считается нормальным тоном.
Сильно распространенным стало использование телефонов за рулем, что отвлекает внимание водителей на разные звонки, социальные сети и так далее. Напомню, что большие трагедии случаются из-за мелочей.
– Где будут действовать усиленные меры контроля?
– Хочу сказать, что мы действительно очень активно готовимся к неделе праздников. Наша задача – обеспечить безопасную обстановку, чтобы все люди вернулись после вечеринок домой и ни в коем случае не оказались в отделении полиции. Мы будем увеличенным составом патрулировать улицы города.
Этот режим будет действовать как в городах и уездах, так и в селах: на шоссе, внутренних дорогах и маленьких проселочных улицах. Мы будем следить за исполнением закона о дорожном движением и общественного порядка абсолютно везде.
– Что изменится в сравнении с привычным ритмом?
– Обычный человек сможет заметить, что полицейских машин и самих полицейских будет действительно много. Кроме того, запланированы рейды.
Мы будем активно измерять опьянение у водителей – как алкогольное, так и наркотическое. Речь идет о классическом способе: полицейские стоят в ряд и «продувают» водителей.
Наша задача – не дать пьяному водителю совершить что-то ужасное, чтобы не дай бог ничего не случилось ни с ним, ни с кем-то другим, ни с его имуществом.
Нас будет действительно много, и мы готовы в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И ночью, и днем.
Подробнее в повторе!
- Как долго продлится усиленный режим?
- Вовлечены ли помощники полицейских?
- К чему наиболее пристальный контроль?
- Насколько суровы сейчас штрафы?
- Как дисциплинировать лихачей?
- Наркотики – еще больший бич, чем алкоголь?
- Часто ли конфискуют машины и лишают прав?
- Как предупредить проблемы в Иванову ночь?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja