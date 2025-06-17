Россия вывела все самолеты с ключевой авиабазы

На авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области РФ - одном из главных центров стратегической авиации России - впервые за долгое время не осталось ни одного самолета. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Sentinel-2 от 15 июня, передает портал УНИАН со ссылкой на издание New Voice (NV).
Авиабаза Энгельс-2 долгое время использовалась для запуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС во время массированных ракетных атак на Украину, а также в операциях в Сирии. Однако сейчас база полностью опустела.
«На снимках видно только возможные фальш-цели, а не настоящие самолеты», - отметил военный корреспондент Сергей Окунев.
Россия еще в 2023 году начала маскировать отсутствие самолетов, рисуя их контуры краской на бетоне, но метод потерял эффективность.
После украинской операции "Паутина", которая 1 июня ударила по четырем российским авиабазам, Москва перебросила основные силы стратегической авиации на Дальний Восток. Это существенно усложнило логистику и снизило оперативную эффективность дальней авиации РФ.
Как сообщают OSINT-аналитики AviVector, не менее 7 бомбардировщиков Ту-160 были перемещены в Анадырь, Елизово и Казань, 11 Ту-22М3 - на Украинку в Амурской области, а часть Ту-95МС - из Энгельса.
Россия прячет свои самолеты после операции СБУ под кодовым названием «Паутина». Это масштабная атака, проведенная Украиной 1 июня 2025 года по четырем ключевым авиабазам стратегической авиации РФ: Оленья (Мурманская область), Белая (Иркутская), Дягилево (Рязанская) и Иваново. Целью стали стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые используются для массированных ракетных ударов по Украине.