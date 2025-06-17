Россия вывела все самолеты с ключевой авиабазы

Авиабаза Энгельс-2 долгое время использовалась для запуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС во время массированных ракетных атак на Украину, а также в операциях в Сирии. Однако сейчас база полностью опустела.

«На снимках видно только возможные фальш-цели, а не настоящие самолеты», - отметил военный корреспондент Сергей Окунев.

Россия еще в 2023 году начала маскировать отсутствие самолетов, рисуя их контуры краской на бетоне, но метод потерял эффективность.

После украинской операции "Паутина", которая 1 июня ударила по четырем российским авиабазам, Москва перебросила основные силы стратегической авиации на Дальний Восток. Это существенно усложнило логистику и снизило оперативную эффективность дальней авиации РФ.

Как сообщают OSINT-аналитики AviVector, не менее 7 бомбардировщиков Ту-160 были перемещены в Анадырь, Елизово и Казань, 11 Ту-22М3 - на Украинку в Амурской области, а часть Ту-95МС - из Энгельса.