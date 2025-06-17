СТРАШНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ В Индонезии активизировался гигантский вулкан, жители спасаются бегством

Вулкан Левотоби, расположенный на востоке Индонезии, вновь начал извергаться, выбросив в небо облако пепла высотой более десяти километров. Местное вулканологическое агентство подтвердило, что это одно из самых мощных извержений в этом районе с конца прошлого года, когда вулкан начал проявлять активность.