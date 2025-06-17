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СТРАШНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ В Индонезии активизировался гигантский вулкан, жители спасаются бегством

Перевод: Сергей Светлов
Извержение вулкана в Индонезии 17 июня 2025 года.

Вулкан Левотоби, расположенный на востоке Индонезии, вновь начал извергаться, выбросив в небо облако пепла высотой более десяти километров. Местное вулканологическое агентство подтвердило, что это одно из самых мощных извержений в этом районе с конца прошлого года, когда вулкан начал проявлять активность.

Извержение вынудило сотни местных жителей покинуть свои дома. Также был установлен максимальный уровень опасности, что означает возможное появление лавовых потоков и последующих извержений. На данный момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало, точная информация о состоянии авиасообщения пока отсутствует.

Строгое предупреждение для местных жителей и туристов

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