Клеймо «Слава России» на животе украинского пленного. Кто и зачем мог это сделать

«Не с целью пыток, а чтобы оставить след»

Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург - не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург.

Украинские врачи считают, что эту надпись сделали под общим наркозом. Фото: Oleksandr Turkevych

«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».

И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след.

Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором - устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», - отмечает он.

Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.

«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», - объясняет Туркевич.

Что будет с рубцом