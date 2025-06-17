Клеймо «Слава России» на животе украинского пленного. Кто и зачем мог это сделать

Многие украинцы были шокированы и возмущены, когда увидели фотографию надписи «Слава России», которая была выжжена на животе украинского военного, вернувшегося из российского плена. Снимок казался настолько бессмысленно жестоким, что не все поверили в его реальность.
Предупреждение: в тексте содержится бранная лексика, а некоторые детали этой истории могут шокировать.
Впервые фотографию опубликовал в сети Х аккаунт Clash Report. Позже украинские власти и врачи, которые лечат освобожденного военного, подтвердили подлинность снимка и тот факт, что этот человек действительно был освобожден из плена.
Его зовут Андрей - и это все, что могут рассказать врачи о его личности, не нарушив медицинской этики. Но они могут рассказать больше о самом шраме и процессе лечения.
Мы поговорили с медиками и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы выяснить, кто, как и зачем мог это сделать.
«Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», - так прокомментировал появление снимка представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского телевидения.
Заняться шрамом решили медики, сотрудничающие с национальной программой «Неопалимые», которая бесплатно лечит ожоги и шрамы пострадавших от войны.
«Андрей с на удивление хорошим юмором, в очень адекватном психологическом состоянии подходит к лечению», - рассказывает Украинской службе Би-би-си руководитель программы Максим Туркевич.
Он - один из военных, вернувшихся из российского плена в результате последних масштабных обменов, о которых Украина и Россия договорились в Стамбуле.
У врачей есть достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто и каким образом сделал надпись на теле украинца.
«Не с целью пыток, а чтобы оставить след»
Точно понятно, говорит Туркевич, что это сделал хирург - не санитар, не медсестра, это точно сделал квалифицированный, серьезный хирург.
«Чисто технически это сделано качественно, хоть и по-мудацки. Точно делалось под общей анестезией, потому что ровный шрам. Если бы пациент был в сознании, то он бы дергался, даже с местной седацией такого ровного (шрама) бы не было».
И из этого можно сделать вывод, объясняет он, что это делалось не с целью пыток, а чтобы оставить след.
Почти наверняка, говорит Туркевич, хирург делал это электрокоагулятором - устройством, которое используется в дерматологии для удаления папиллом, бородавок и тому подобного. «Очень тонкая надпись, тонкие рубцы. Если бы это делали с целью пыток в подвале паяльником, она бы не была такой ровной и такой тонкой», - отмечает он.
Очевидно, надпись сделали во время операции, которую россияне делали украинскому пленному из-за ранения.
«У него есть проблемы с животом, есть грыжа, есть осколочное поражение паховой зоны. Фактически был взрыв снаряда снизу, был пролет осколка, есть повреждение мочевого пузыря. Вы можете видеть на фотографиях, что у него стоит мочеотвод», - объясняет Туркевич.
Что будет с рубцом
Впереди у Андрея больше месяца стационарного лечения и несколько операций, связанных с его основным ранением. А после этого врачи начнут заниматься удалением надписи при помощи лазеров.
Тем временем пациенту делают инъекции, чтобы смягчить рубцовую ткань и подготовить ее к более агрессивному вмешательству. «Затем будет лечение лазером, который непосредственно действует на ткань. Будет комбинированный протокол - различные методы, технологии и аппараты. По нашим прогнозам, ощутимый результат (полное или частичное устранение рубца) будет ориентировочно через шесть месяцев», - говорит Туркевич.
Он отмечает, что хирургически удалять шрам в этом конкретном случае нельзя - из-за склонности пациента к гипертрофии и коллоидным рубцам.
Украинские правоохранители открыли большое уголовное производство о пытках военнопленных в местах лишения свободы в России, и случай Андрея расследуют в его рамках, рассказали Украинской службе Би-би-си в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование осуществляет СБУ, которая пообещала Би-би-си вскоре дать больше информации по делу.