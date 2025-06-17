Трагическое ДТП: автомобиль насмерть сбил пешехода

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, однако к вечеру пришло сообщение из больницы, что, к сожалению, полученные травмы были слишком тяжелыми, и спасти ее не удалось.

В этом году в Эстонии в ДТП погибли 14 человек. За тот же период прошлого года в ДТП погибли 20 человек. Одновременно снизилось и число пострадавших в авариях: в этом году - около 700 человек, тогда как в прошлом году за тот же период - более 800.